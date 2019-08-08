ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киргизии против сторонников экс-президента Атамбаева завели дела

Новости » Политика    08.08.2019 - 08:23
В Киргизии против сторонников экс-президента Атамбаева завели дела
Фото: Алмазбек Атамбаев (kremlin.ru)

Дела открыли по ст. 264 (массовые беспорядки), 266 (хулиганство), 244 (захват заложников) и 130 (убийство)

После столкновений в ходе операции в доме экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева открыты уголовные дела. Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на Генпрокуратуру страны.

Генпрокуратура сообщила, что постановление о принудительном приводе Атамбаева было вынесено из-за того, что он не являлся на допрос в рамках расследования его возможной причастности к освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева.

"В целях исполнения поручения сотрудники ГКНБ выехали в село Кой-Таш, однако сторонники последнего оказали вооруженное сопротивление представителям власти с применением оружия и других предметов", - указала прокуратура.

Отметим, дела открыли по ст. 264 (массовые беспорядки), 266 (хулиганство), 244 (захват заложников) и 130 (убийство) УК Киргизии.

Напомним, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков созвал экстренное заседание Совета безопасности из-за ситуации с задержанием бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.

РБК-Украина писало, что в Киргизии 7 августа спецназ начал штурм резиденцию бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека. В результате силовой операции несколько человек получили ранения. На фоне сообщений о задержании Атамбаева в его резиденции президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прервал свой отпуск.

Добавим, Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год, стал первым президентом, который добровольно ушел после первого срока, а не был свергнут в результате революции. Генпрокуратура Киргизии утверждает, что у нее есть основания для заведения уголовных дел против экс-президента. Его уже несколько раз вызывали на допрос, но он не являлся. На сегодня Атамбаев находится в оппозиции к действующей власти.

Президент Киргизии созвал экстренное заседание Совбеза из-за ситуации с Атамбаевым В Киргизии сторонники Атамбаева захватили в заложники спецназовцев, штурмовавших экс-президента
Новости Украины Киргизия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь