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Пожар в Одессе: прокуратура сообщила о подозрении старшему администратору отеля "Токио-Стар"

Новости » Происшествия    11.09.2019 - 14:00
Пожар в Одессе: прокуратура сообщила о подозрении старшему администратору отеля "Токио-Стар"
Фото: пожар в гостинице "Токио Стар" в Одессе (Думская)

Женщине инкриминируют нарушение требований пожарной безопасности

Прокуратура Одесской области сообщила о подозрении старшему администратору отеля "Токио-Стар" в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее гибель людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, с 2009 года женщина работала старшим администратором и, как фактический руководитель отеля, подчинялась владельцам помещения, получала от них указания и отчитывалась о работе отеля, передавала средства от бизнеса.

"Согласно договоренности с функциональными обязанностями гражданки входило решение в том числе вопросов, связанных с пожарной безопасностью заведения. Выяснено, что деятельность отеля велась с грубым нарушением требований пожарной безопасности", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что специалисты ГСЧС в июле не смогли провести проверку отеля, поскольку администрация сообщила, что предприятие прекратило хозяйственную деятельность по указанному адресу.

"В этом же месяце в помещении прачечной гостиницы начали срабатывать автоматы защиты электрооборудования и плавиться розетки. В августе в помещении отеля произошел пожар", - говорится в сообщении.

Напомним, пожар в отеле "Токио Стар" произошел на втором этаже здания в ночь на 17 августа. Во время возникновения пожара в гостинице находилось приблизительно 200 человек. В результате 9 человек погибли, еще 19 пострадали. Владельцу отеля Вадиму Черному полиция сообщила о подозрении. Ему инкриминируют нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей.

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