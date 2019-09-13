Суд заарештував адміністратора готелю "Токіо Стар"

Фото: пожежа в готелі "Токіо Стар" в Одесі (Думська)

Захист має намір оскаржити рішення суду в апеляційній інстанції

Київський районний суд міста Одеси взяв під варту без можливості внесення застави адміністратора готелю "Токіо Стар" Ірину Паровик. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думська".

Як повідомляється, клопотання прокуратури про арешт строком на два місяці було задоволено частково.

Захист Паровик має намір оскаржити рішення суду в апеляційній інстанції. За словами адвоката, в посадові обов'язки старшого адміністратора не входить забезпечення пожежної безпеки.

Адміністратора "Токіо Стар" підозрюють у порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило загибель дев'яти осіб (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що пожежа в готелі "Токіо Стар" стався на другому поверсі будівлі в ніч на 17 серпня. Під час виникнення пожежі в готелі перебувало приблизно 200 осіб. В результаті 9 осіб загинули, ще 19 постраждали.

Власнику готелю Вадима Чорного поліція повідомила про підозру. Йому інкримінують порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей.