Суд арештував топподатківця, що організував тіньовий конвертаційний центр на 1,5 млрд грн

Суд обрав запобіжний захід колишньому посадовцю податкової служби, підозрюваному в організації конвертаційного центру обсягом понад 1,5 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора України.
У суботу, 6 вересня, Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури та обрав експодатківцю, підозрюваному в організації конвертаційного центру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 119 млн гривень.
Суд визначив термін дії запобіжних заходів до 4 листопада 2025 року.
Дії зловмисників кваліфіковано за ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м.Києва проводять слідчі Печерського управління поліції ГУ Нацполіції у м. Києві спільно з ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, за сприяння Державної податкової служби України та Державної служби фінансового моніторингу України.
Нагадаємо, в п'ятницю, 5 вересня, СБУ затримала колишнього топчиновника Державної фіскальної служби. За даними джерел РБК-Україна, йдеться про Євгена Бамбізова.
Він і троє спільників отримали підозри за організацію роботи конвертаційного центру через який підприємства ухилялися від сплати податків і займалися легалізацією грошей, одержаних злочинним шляхом. Зокрема, клієнтам надавали послуги з мінімізації податків.
З цією метою було створено 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 підприємств "транзитерів". Загальна сума проведених операцій за 2023-2025 роки становить понад 1,5 млрд гривень.
Зазначимо, що раніше у Києві на хабарі в 20 тисяч доларів було затримано головного державного інспектора Центрального міжрегіонального управління ДПС. Посадовець вимагав кошти від директора приватної будівельної компанії з Чернігова в обмін на "позитивне" проведення податкової перевірки.