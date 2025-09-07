UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Суд арештував топподатківця, що організував тіньовий конвертаційний центр на 1,5 млрд грн

Фото: колишньій заступник голови Держфіскальної служби Євген Бамбізов (facebook.com/SFSofUkraine)
Автор: Валерій Савицький

Суд обрав запобіжний захід колишньому посадовцю податкової служби, підозрюваному в організації конвертаційного центру обсягом понад 1,5 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора України.

У суботу, 6 вересня, Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури та обрав експодатківцю, підозрюваному в організації конвертаційного центру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 119 млн гривень.

Суд визначив термін дії запобіжних заходів до 4 листопада 2025 року.

Дії зловмисників кваліфіковано за ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

 
Фото: суд відправив підозрюваного за ґрати (t.me/pgo_gov_ua/32367)

Досудове розслідування за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м.Києва проводять слідчі Печерського управління поліції ГУ Нацполіції у м. Києві спільно з ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, за сприяння Державної податкової служби України та Державної служби фінансового моніторингу України.

Що відомо про організатора схеми

Нагадаємо, в п'ятницю, 5 вересня, СБУ затримала колишнього топчиновника Державної фіскальної служби. За даними джерел РБК-Україна, йдеться про Євгена Бамбізова.

Він і троє спільників отримали підозри за організацію роботи конвертаційного центру через який підприємства ухилялися від сплати податків і займалися легалізацією грошей, одержаних злочинним шляхом. Зокрема, клієнтам надавали послуги з мінімізації податків.

З цією метою було створено 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 підприємств "транзитерів". Загальна сума проведених операцій за 2023-2025 роки становить понад 1,5 млрд гривень.

Зазначимо, що раніше у Києві на хабарі в 20 тисяч доларів було затримано головного державного інспектора Центрального міжрегіонального управління ДПС. Посадовець вимагав кошти від директора приватної будівельної компанії з Чернігова в обмін на "позитивне" проведення податкової перевірки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Печерський районний судДержавна податкова служба