Суд арештував топподатківця, що організував тіньовий конвертаційний центр на 1,5 млрд грн

Що відомо про організатора схеми

Нагадаємо, в п'ятницю, 5 вересня, СБУ затримала колишнього топчиновника Державної фіскальної служби. За даними джерел РБК-Україна, йдеться про Євгена Бамбізова.

Він і троє спільників отримали підозри за організацію роботи конвертаційного центру через який підприємства ухилялися від сплати податків і займалися легалізацією грошей, одержаних злочинним шляхом. Зокрема, клієнтам надавали послуги з мінімізації податків.

З цією метою було створено 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 підприємств "транзитерів". Загальна сума проведених операцій за 2023-2025 роки становить понад 1,5 млрд гривень.

Зазначимо, що раніше у Києві на хабарі в 20 тисяч доларів було затримано головного державного інспектора Центрального міжрегіонального управління ДПС. Посадовець вимагав кошти від директора приватної будівельної компанії з Чернігова в обмін на "позитивне" проведення податкової перевірки.