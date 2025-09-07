Суд арестовал топ-налоговика, организовавшего теневой конвертационный центр на 1,5 млрд грн

Суд избрал меру пресечения бывшему должностному лицу налоговой службы, подозреваемому в организации конвертационного центра объемом более 1,5 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора Украины.
В субботу, 6 сентября, Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал экс-податчику, подозреваемому в организации конвертационного центра меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 119 млн гривен.
Суд определил срок действия меры пресечения до 4 ноября 2025 года.
Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
Досудебное расследование под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры г. Киева проводят следователи Печерского управления полиции ГУ Нацполиции в г. Киеве совместно с ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области, при содействии Государственной налоговой службы Украины и Государственной службы финансового мониторинга Украины.
Напомним, в пятницу, 5 сентября, СБУ задержала бывшего топ-чиновника Государственной фискальной службы. По данным источников РБК-Украина, речь идет о Евгении Бамбизове.
Он и трое сообщников получили подозрения за организацию работы конвертационного центра через который предприятия уклонялись от уплаты налогов и занимались легализацией денег, полученных преступным путем. В частности, клиентам предоставляли услуги по минимизации налогов.
С этой целью было создано 14 фиктивных предприятий-импортеров и около 80 предприятий "транзитеров". Общая сумма проведенных операций за 2023-2025 годы составляет более 1,5 млрд гривен.
Отметим, что ранее в Киеве на взятке в 20 тысяч долларов был задержан главный государственный инспектор Центрального межрегионального управления ГНС. Чиновник требовал деньги от директора частной строительной компании из Чернигова в обмен на "положительное" проведение налоговой проверки.