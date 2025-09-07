Суд арестовал топ-налоговика, организовавшего теневой конвертационный центр на 1,5 млрд грн

Что известно об организаторе схемы

Напомним, в пятницу, 5 сентября, СБУ задержала бывшего топ-чиновника Государственной фискальной службы. По данным источников РБК-Украина, речь идет о Евгении Бамбизове.

Он и трое сообщников получили подозрения за организацию работы конвертационного центра через который предприятия уклонялись от уплаты налогов и занимались легализацией денег, полученных преступным путем. В частности, клиентам предоставляли услуги по минимизации налогов.

С этой целью было создано 14 фиктивных предприятий-импортеров и около 80 предприятий "транзитеров". Общая сумма проведенных операций за 2023-2025 годы составляет более 1,5 млрд гривен.

Отметим, что ранее в Киеве на взятке в 20 тысяч долларов был задержан главный государственный инспектор Центрального межрегионального управления ГНС. Чиновник требовал деньги от директора частной строительной компании из Чернигова в обмен на "положительное" проведение налоговой проверки.