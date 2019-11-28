Альперина попросят взять под стражу с залогом 280 млн гривен, - источник

Фото: Вадим Альперин (kp.ua)

Суд по делу Альперина пройдет 29 ноября

Высший антикоррупционный суд Украины проведет заседание по избранию меры пресечения бизнесмену Вадиму Альперину 29 ноября. Об этом РБК-Украина сообщил источник в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

По данным источника, рассмотрение дела состоится 29 ноября.

"Будем просит арест и залог 280 млн гривен" , - сказал источник в САП.

Отметим, сегодня Альперину сообщили о подозрении. По данным следствия, он является организатором масштабных схем на таможне. Действия Альперина квалифицировали по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебными полномочиями) УК Украины.

Напомним, одесского контрабандиста Вадима Альперина задержали вчера, 26 ноября, когда он пришел на допрос в САП. За сутки до этого НАБУ провело спецоперацию на таможне, по результатам которой были задержаны десять человек, в том числе замглавы Киевской таможни.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал его одним из крестных отцов украинской контрабанды.