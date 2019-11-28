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Альперина попросять взяти під варту із заставою 280 млн гривень, - джерело

Новини » Політика     28.11.2019 - 18:10
Альперина попросять взяти під варту із заставою 280 млн гривень, - джерело
Фото: Вадим Альперін (kp.ua)

Суд у справі Альперіна пройде 29 листопада

Вищий антикорупційний суд України проведе засідання щодо обрання запобіжного заходу бізнесменові Вадиму Альперіну 29 листопада. Про це РБК-Україна повідомило джерело в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

За даними джерела, розгляд справи відбудеться 29 листопада.

"Будемо просить арешт і заставу 280 млн гривень", - сказало джерело в САП.

Відзначимо, сьогодні Альперіну повідомили про підозру. За даними слідства, він є організатором масштабних схем на митниці. Дії Альперина кваліфікували за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків), ч. 2 ст. 364 (зловживання службовими повноваженнями) КК України.

Нагадаємо, одеського контрабандиста Вадима Альперіна затримали вчора, 26 листопада, коли він прийшов на допит до САП. За добу до цього НАБУ провело спецоперацію на митниці, за результатами якої було затримано десять осіб, в тому числі заступник голови Київської митниці.

Президент України Володимир Зеленський назвав його одним з хрещених батьків української контрабанди.

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