Современный шик от жены Усика: бежевый костюм, футболка и акценты
Жена чемпиона мира по боксу Александра Усика Екатерина показала стильный летний образ, в котором сочетаются строгость и расслабленность. Такой лук подойдет как для праздника, так и для повседневных рабочих встреч.
Подробнее про ее новый образ рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram.
Какой "лук" выбрала Екатерина Усик
На фото Екатерина Усик демонстрирует стильный и одновременно непринужденный образ.
Костюм
Она выбрала светло-бежевый брючный костюм. Пиджак классического, несколько свободного кроя (oversize) с четко выраженной линией плеч, что придает силуэту строгости и современности. Брюки прямого кроя, идеально сочетающиеся с пиджаком.
Футболка
Под пиджаком - простая однотонная футболка, которая смягчает строгий вид делового костюма.
Жена Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Пояс
Лук дополнен поясом контрастного черного оттенка с металлической пряжкой. Он создает контраст и придает графичности, акцентируя внимание на талии.
Аксессуары
Образ дополняют серебряные украшения: массивные серьги-кольца, тонкая цепочка с небольшой подвеской и элегантный тонкий браслет на лодыжке. Маникюр выполнен в светло-голубом оттенке, придающем нежности.
Жена Александра Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Стиль
Смарт кэжуал: сочетание классических структурированных элементов (костюм) с более неформальными и расслабленными деталями (простой футболка).
Современный шик: это интерпретация классического костюма, которая выглядит стильно, элегантно, но без излишней строгости.
Благодаря правильно подобранным аксессуарам и общей непринужденности образ выглядит очень актуально и уместно для неформальных встреч, вечеринок или просто для создания стильного повседневного вида.
Екатерина Усик показала модный костюм (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Отметим, что для фото жена спортсмена позирует босиком, однако такой лук можно дополнить обувью.
Какой обувью дополнить "лук" как у жены Усика
Туфли-одочки или босоножки на каблуке
- Идеально для вечеринки, свидания или события
- Оттенки: черный, бежевый, металлик (серебро или золото)
- Придаст образу женственности и визуально вытянет силуэт.
Минималистичные босоножки на низком ходу
- Выглядят современно и непринужденно
- Идеально для лета и неформальных встреч
- Цвет: белые, нюдовые, прозрачные ремешки - тренд сезона.
Стильные кеды или кроссовки
- Для образа в стиле chic casual
- Важно, чтобы обувь была аккуратной: белые кеды, кремовые или в тон к костюму
- Контраст создает ощущение effortless style (небрежного шика).
Лоферы, мюли или балетки
- Для офисного или сдержанного дневного варианта
- Хорошо смотрятся с прямыми брюками
- Кожаные модели с минималистическим декором смотрятся стильно и удобно.
Екатерина Усик задает тренды (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
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