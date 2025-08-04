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Современный шик от жены Усика: бежевый костюм, футболка и акценты

Понедельник 04 августа 2025 17:40
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Современный шик от жены Усика: бежевый костюм, футболка и акценты Жена Александра Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Автор: Катерина Собкова

Жена чемпиона мира по боксу Александра Усика Екатерина показала стильный летний образ, в котором сочетаются строгость и расслабленность. Такой лук подойдет как для праздника, так и для повседневных рабочих встреч.

Подробнее про ее новый образ рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram.

Какой "лук" выбрала Екатерина Усик

На фото Екатерина Усик демонстрирует стильный и одновременно непринужденный образ.

Костюм

Она выбрала светло-бежевый брючный костюм. Пиджак классического, несколько свободного кроя (oversize) с четко выраженной линией плеч, что придает силуэту строгости и современности. Брюки прямого кроя, идеально сочетающиеся с пиджаком.

Футболка

Под пиджаком - простая однотонная футболка, которая смягчает строгий вид делового костюма.

Современный шик от жены Усика: бежевый костюм, футболка и акцентыЖена Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Пояс

Лук дополнен поясом контрастного черного оттенка с металлической пряжкой. Он создает контраст и придает графичности, акцентируя внимание на талии.

Аксессуары

Образ дополняют серебряные украшения: массивные серьги-кольца, тонкая цепочка с небольшой подвеской и элегантный тонкий браслет на лодыжке. Маникюр выполнен в светло-голубом оттенке, придающем нежности.

Современный шик от жены Усика: бежевый костюм, футболка и акцентыЖена Александра Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Стиль

Смарт кэжуал: сочетание классических структурированных элементов (костюм) с более неформальными и расслабленными деталями (простой футболка).

Современный шик: это интерпретация классического костюма, которая выглядит стильно, элегантно, но без излишней строгости.

Благодаря правильно подобранным аксессуарам и общей непринужденности образ выглядит очень актуально и уместно для неформальных встреч, вечеринок или просто для создания стильного повседневного вида.

Современный шик от жены Усика: бежевый костюм, футболка и акцентыЕкатерина Усик показала модный костюм (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Отметим, что для фото жена спортсмена позирует босиком, однако такой лук можно дополнить обувью.

Какой обувью дополнить "лук" как у жены Усика

Туфли-одочки или босоножки на каблуке

  • Идеально для вечеринки, свидания или события
  • Оттенки: черный, бежевый, металлик (серебро или золото)
  • Придаст образу женственности и визуально вытянет силуэт.

Минималистичные босоножки на низком ходу

  • Выглядят современно и непринужденно
  • Идеально для лета и неформальных встреч
  • Цвет: белые, нюдовые, прозрачные ремешки - тренд сезона.

Стильные кеды или кроссовки

  • Для образа в стиле chic casual
  • Важно, чтобы обувь была аккуратной: белые кеды, кремовые или в тон к костюму
  • Контраст создает ощущение effortless style (небрежного шика).

Лоферы, мюли или балетки

  • Для офисного или сдержанного дневного варианта
  • Хорошо смотрятся с прямыми брюками
  • Кожаные модели с минималистическим декором смотрятся стильно и удобно.

Современный шик от жены Усика: бежевый костюм, футболка и акцентыЕкатерина Усик задает тренды (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

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