Субсидию можно оформить в любое время. В Кабмине напомнили как

Субсидию в Украине можно оформить в любой месяц года. Для этого необходимо обратиться в орган социальной защиты.

Об этом в интервью "Фактам" рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, субсидию можно оформить даже посреди зимы. Она назначается с месяца обращения до даты завершения отопительного сезона. На помощь могут рассчитывать все те, кто не может самостоятельно платить за услуги ЖКХ.

Что касается документов, в орган соцзащиты населения или центр предоставления административных услуг нужно подать заявление о назначении субсидии и декларацию о доходах и расходах. Формы этих документов установлены Министерством социальной политики.

"Заявление и декларацию можно подать лично, по почте или в электронной форме через официальный сайт Минсоцполитики, интегрированные с ним информационные системы органов исполнительной власти и органов местного самоуправления или Единый государственный веб-портал электронных услуг", - отметила Лазебная.

Для расчета размера субсидии учитываются доходы:

за III и IV кварталы предыдущего календарного года - в случае, когда жилищная субсидия назначается с начала неотопительного сезона (май);

за I и II кварталы текущего календарного года - в случае, когда жилищная субсидия назначается с начала отопительного сезона (октябрь);

за два квартала, предшествующих месяцу обращения за назначением жилищной субсидии, - в случае, когда она назначается не с начала отопительного (неотопительного) сезона.

Субсидия на покупку газа, твердого и жидкого печного бытового топлива назначается, исходя из размера дохода человека и членов его семьи за предыдущий календарный год.

Решение о назначении или отказе в субсидии принимаетя в течение десяти календарных дней с момента получения документов.