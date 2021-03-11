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Субсидию можно оформить в любое время. В Кабмине напомнили как

Новина українською → Киев, Четверг 11 марта 2021 12:34
Субсидию можно оформить в любое время. В Кабмине напомнили как Фото: Марина Лазебная (kmu gov ua)
Автор: РБК-Украина

Субсидию в Украине можно оформить в любой месяц года. Для этого необходимо обратиться в орган социальной защиты.

Об этом в интервью "Фактам" рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, субсидию можно оформить даже посреди зимы. Она назначается с месяца обращения до даты завершения отопительного сезона. На помощь могут рассчитывать все те, кто не может самостоятельно платить за услуги ЖКХ.

Что касается документов, в орган соцзащиты населения или центр предоставления административных услуг нужно подать заявление о назначении субсидии и декларацию о доходах и расходах. Формы этих документов установлены Министерством социальной политики.

"Заявление и декларацию можно подать лично, по почте или в электронной форме через официальный сайт Минсоцполитики, интегрированные с ним информационные системы органов исполнительной власти и органов местного самоуправления или Единый государственный веб-портал электронных услуг", - отметила Лазебная.

Для расчета размера субсидии учитываются доходы:

  • за III и IV кварталы предыдущего календарного года - в случае, когда жилищная субсидия назначается с начала неотопительного сезона (май);
  • за I и II кварталы текущего календарного года - в случае, когда жилищная субсидия назначается с начала отопительного сезона (октябрь);
  • за два квартала, предшествующих месяцу обращения за назначением жилищной субсидии, - в случае, когда она назначается не с начала отопительного (неотопительного) сезона.

Субсидия на покупку газа, твердого и жидкого печного бытового топлива назначается, исходя из размера дохода человека и членов его семьи за предыдущий календарный год.

Решение о назначении или отказе в субсидии принимаетя в течение десяти календарных дней с момента получения документов.

Напомним, ранее Лазебная рассказала, как оформить субсидию на арендованное жилье.

Кроме того, он разъяснила, кому точно откажут в назначении субсидии.

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