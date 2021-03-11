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Кто не сможет оформить субсидию: разъяснение Минсоцполитики

Новина українською → Киев, Четверг 11 марта 2021 11:31
Кто не сможет оформить субсидию: разъяснение Минсоцполитики Фото: Марина Лазебная (kmu gov ua)
Автор: РБК-Украина

Субсидии в Украине на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства не положены нескольким категориям лиц. Среди них должники и те, кто скрывает свои реальные доходы.

Об этом в интервью "Фактам" рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, в оформлении откажут арендодателем, которые сдают имущество в аренду, но при этом не декларируют доходы. Также не положена субсидия тем, кто совершил единоразовую покупку на сумму более 50 000 гривен.

"Также те, кто в течение года перед обращением за субсидией приобрели земельный участок, квартиру, дом стоимостью более 50 000 гривен, владельцы автомобилей, со дня выпуска которых прошло менее пяти лет, должники по оплате жилищно-коммунальных услуг, которые должны более 340 гривен", - отметила Лазебная.

Кроме того, не назначается субсидия, если в семье есть совершеннолетние, которые более трех месяцев не платили минимальный ЕСВ и при этом находились за границей без официального трудоустройства. Но в этом случае есть исключения, если человек находится за границей по уходу за ребенком, на лечении или учебе.

Не назначают субсидии, если площадь квартиры превышает 130 квадратных метров, а площадь дома - более 230 квадратных метров. Ограничение не касается детских домов семейного типа, приемных и многодетных семей.

Отказ ждет и в том случае, если в семье есть должник по алиментам.

"При этом мы понимаем, что все многообразие жизненных ситуаций предусмотреть на уровне нормативного акта невозможно. И могут быть индивидуальные случаи, когда семья действительно нуждается в помощи в оплате ЖКУ, но по некоторым формальным критериям есть препятствия", - отметила Лазебная.

Она добавила, что в таких случаях субсидия может назначаться по решению комиссий.

Напомним, ранее сообщалось, что получателей субсидий в Украине может стать больше, и премьер-министр Денис Шмыгаль поручил проработать этот вопрос.

Он также отмечал, что субсидий хватит на всех, кто в них нуждается.

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