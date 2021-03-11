Субсидію можна оформити у будь-який час. У Кабміні нагадали як

Субсидію в Україні можна оформити в будь-який місяць року. Для цього необхідно звернутися до органу соціального захисту.

Про це в інтерв'ю "Фактам" заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

За її словами, субсидію можна оформити навіть посеред зими. Вона призначається з місяця звернення до дати завершення опалювального сезону. На допомогу можуть розраховувати всі ті, хто не може самостійно платити за послуги ЖКГ.

Що стосується документів, орган соцзахисту населення або центр надання адміністративних послуг треба подати заяву про призначення субсидії та декларацію про доходи і витрати. Форми цих документів встановлені Міністерством соціальної політики.

"Заяву та декларацію можна подати особисто, поштою або в електронній формі через офіційний сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг", - зазначила Лазебна.

Для розрахунку розміру субсидії враховуються доходи:

за III і IV квартали попереднього календарного року - у разі, коли житлова субсидія призначається з початку неопалювального сезону (травень);

за I і II квартали поточного календарного року - у разі, коли житлова субсидія призначається з початку опалювального сезону (жовтень);

за два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням житлової субсидії, - у разі, коли вона призначається не з початку опалювального (неопалювального) сезону.

Субсидія на придбання газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається, виходячи з розміру доходу людини та членів її сім'ї за попередній календарний рік.

Рішення про призначення або відмову в субсидії принимаетя протягом десяти календарних днів з моменту отримання документів.