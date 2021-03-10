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Минсоцполитики назвало средний размер субсидии в Украине

Новина українською → Украина, Среда 10 марта 2021 13:59
Минсоцполитики назвало средний размер субсидии в Украине Фото: платежка за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получает около 3 миллионов домохозяйств. Средний размер субсидии в феврале 2021 года составил 1 483 гривны.

Об этом сказала министр социальной политики Марина Лазебная во время совещания в правительстве, сообщает пресс-служба министерства.

Как отметила министр, средний процент обязательной платы за жилищно-коммунальные услуги составляет около 10% совокупного дохода домохозяйств-получателей субсидий.

При росте цен и тарифов на услуги размер обязательного платежа не меняется, поскольку зависит от дохода, а размер субсидии - увеличивается, сообщила Лазебная

"Среди всех получателей жилищной субсидии около 40% составляют домохозяйства со среднемесячным доходом на одного человека, который не превышает размера прожиточного минимума, еще почти 40% - домохозяйства с доходом на одного человека от одного до полутора прожиточных минимумов на одного человека в расчете на месяц, 17 % - с доходом от полутора до двух прожиточных минимумов", - сказала министр.

Напомним, по состоянию на 1 января 2021 года в Украине жилищную субсидию получали более 3,1 млн домохозяйств. Еще почти 1,8 млн семей пользовались льготами при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Как сообщало РБК-Украина, в государственном бюджете на 2021 год расходы на выплату жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных и предусмотрены в сумме 36,6 млрд гривен, что на 1,5% меньше, чем в 2020 году.

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