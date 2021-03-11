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Субсидию можно получить на съемное жилье. Что для этого нужно

Новина українською → Киев, Четверг 11 марта 2021 11:49
Субсидию можно получить на съемное жилье. Что для этого нужно Фото: Марина Лазебная (kmu gov ua)
Автор: РБК-Украина

Сусидия в Украине на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства, в частности, на отопление предусмотрена и на съемное жилье. Такой помощью могут воспользоваться и студенты.

Об этом в интервью "Фактам" рассказа министр социальной политики Марина Лазебная.

"Арендаторы имеют право обратиться за назначением пособия по фактическому месту жительства, приложив договор аренды к заявлению и декларации", - отметила она.

По ее словам, в таком случае субсидия назначается с месяца обращения до даты окончания отопительного сезона. Но не более чем до конца месяца, в котором истекает срок действия договора аренды жилья.

Также этот порядок распространяется на студентов, которые учатся в вузах и живут на съемных квартирах.

"Процедура идентична, как и в случае с арендаторами. Если они учатся на дневной форме обучения в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального перед высшим образованием, высшего образования, о чем нужно указать в декларации", - добавила Лазебная.

Напомним, ранее Лазебная рассказала, кто не сможет оформить субсидию. В частности, в такой помощи отказывают тем, кто в течение года совершил единоразовую покупку на сумму более 50 000 гривен, купил квартиру или дом, а также чье жилье превышает лимиты по площади.

Также сообщалось, что украинцам компенсируют повышение тарифов. РБК-Украина разбиралось, кто и за что получит выплаты.

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