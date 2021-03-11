Субсидию можно получить на съемное жилье. Что для этого нужно

Сусидия в Украине на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства, в частности, на отопление предусмотрена и на съемное жилье. Такой помощью могут воспользоваться и студенты.

Об этом в интервью "Фактам" рассказа министр социальной политики Марина Лазебная.

"Арендаторы имеют право обратиться за назначением пособия по фактическому месту жительства, приложив договор аренды к заявлению и декларации", - отметила она.

По ее словам, в таком случае субсидия назначается с месяца обращения до даты окончания отопительного сезона. Но не более чем до конца месяца, в котором истекает срок действия договора аренды жилья.

Также этот порядок распространяется на студентов, которые учатся в вузах и живут на съемных квартирах.

"Процедура идентична, как и в случае с арендаторами. Если они учатся на дневной форме обучения в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального перед высшим образованием, высшего образования, о чем нужно указать в декларации", - добавила Лазебная.

