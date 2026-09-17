Субсидію доведеться повернути: ПФУ попередив про дві конкретні помилки

Коли субсидію можуть вимагати повернути

Під час звернення за субсидією людина несе відповідальність за достовірність інформації про свої доходи та майно. Саме ці відомості впливають на право на отримання допомоги та її розмір.

Законодавство передбачає лише два випадки, коли надміру виплачену субсидію потрібно повернути державі.

Перший випадок - недостовірні дані

Якщо у заяві або декларації людина вказала недостовірну інформацію про доходи чи майно, і це вплинуло на право на призначення субсидії або її розмір, надміру виплачені кошти можуть підлягати поверненню.

При цьому йдеться про ситуацію, коли через подані недостовірні відомості розмір субсидії було визначено неправильно, а сума надміру виплаченої допомоги перевищила 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Другий випадок - несвоєчасне повідомлення про зміни

Отримувач субсидії повинен протягом 30 календарних днів повідомити уповноважений орган про обставини, які можуть вплинути на право на допомогу або її розмір.

Якщо людина не повідомила про такі зміни у встановлений строк, надміру виплачену субсидію також можуть вимагати повернути.

Як можуть утримувати переплату

Якщо житлову субсидію призначають на наступний період, уповноважений орган може утримувати суму надміру виплаченої допомоги з майбутніх щомісячних виплат.

Водночас розмір такого утримання має обмеження. Поточна виплата субсидії може бути зменшена не більш ніж на 20%.

Тобто переплату не обов'язково вимагатимуть повернути одним платежем - за наявності підстав її можуть поступово утримувати з майбутніх виплат субсидії.