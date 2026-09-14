Розмір субсидії раптом змінився? У ПФУ пояснили причини

Розмір житлової субсидії для українців може змінюватися протягом періоду її призначення. Одна з причин - суттєва зміна доходів домогосподарства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.

Коли ПФУ перераховує субсидію

Пенсійний фонд двічі на рік - у березні та серпні - може автоматично переглядати розмір уже призначеної житлової субсидії.

Йдеться про випадки, коли середньомісячний сукупний дохід домогосподарства зменшився або збільшився більш ніж на 50%. Такий перерахунок проводять у межах установленого строку призначення субсидії, і подавати нову заяву для цього не потрібно.

Тобто якщо доходи сім'ї суттєво змінилися, розмір допомоги може як збільшитися, так і зменшитися.

Які доходи порівнюють

Під час перерахунку ПФУ порівнює середньомісячний сукупний дохід за відповідні квартали.

Зокрема, під час серпневого перерахунку враховуються доходи за період, визначений для уточнення розміру субсидії на неопалювальний сезон. Якщо за результатами порівняння виявляється, що середньомісячний дохід змінився більш ніж на 50% у більшу або меншу сторону, розмір субсидії переглядають.

Таким чином, зміна виплати не обов'язково означає, що субсидію скасували. ПФУ міг просто провести передбачений правилами перерахунок через зміну доходів.

Субсидія може як зрости, так і зменшитися

Напрямок зміни виплати залежить від того, як саме змінилися доходи домогосподарства.

Якщо дохід істотно зменшився, після перерахунку субсидія може стати більшою. Якщо ж доходи зросли більш ніж на 50%, розмір допомоги може зменшитися.

ПФУ наголошує, що такий перерахунок проводиться автоматично. Отримувачу не потрібно окремо звертатися до Пенсійного фонду лише через зміну доходу, якщо йдеться саме про перерахунок у межах установленого строку призначення субсидії.

Чи потрібно подавати нову заяву

У випадку автоматичного перерахунку через зміну доходів - ні. ПФУ проводить його самостійно на підставі наявної інформації.

Водночас це не єдині обставини, за яких розмір субсидії може змінитися. На суму виплати також впливають вартість житлово-комунальних послуг, соціальні нормативи та обов'язковий платіж домогосподарства.

Тому якщо сума субсидії змінилася, це не обов'язково означає втрату права на допомогу. Однією з причин може бути саме автоматичний перерахунок через зміну доходів більш ніж на 50%.