Субсидию придется вернуть: ПФУ предупредил о двух конкретных ошибках

Жилищная субсидия является безвозвратной адресной государственной социальной помощью. Однако в некоторых случаях излишне выплаченные средства придется вернуть государству.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пенсионного фонда Украины.
При обращении за субсидией человек несет ответственность за достоверность информации о своих доходах и имуществе. Именно эти сведения влияют на право на получение пособия и его размер.
Законодательство предусматривает только два случая, когда излишне выплаченную субсидию нужно вернуть государству.
Первый случай - недостоверные данные
Если в заявлении или декларации человек указал недостоверную информацию о доходах или имуществе, и это повлияло на право на назначение субсидии или ее размер, излишне выплаченные средства могут подлежать возврату.
При этом речь идет о ситуации, когда из-за представленных недостоверных сведений размер субсидии был определен неправильно, а сумма излишне выплаченной помощи превысила 10 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Второй случай - несвоевременное сообщение об изменениях
Получатель субсидии должен в течение 30 календарных дней уведомить уполномоченный орган об обстоятельствах, которые могут повлиять на право на пособие или его размер.
Если человек не сообщил о таких изменениях в установленный срок, излишне выплаченную субсидию также могут потребовать вернуть.
Если жилищную субсидию назначают на следующий период, уполномоченный орган может удерживать сумму излишне выплаченной помощи из предстоящих ежемесячных выплат.
В то же время размер такого удержания ограничен. Текущая выплата субсидии может быть уменьшена не более чем на 20%.
То есть переплату не обязательно потребуют вернуть одним платежом - при наличии оснований ее могут постепенно удерживать из предстоящих выплат субсидии.
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