Субсидию придется вернуть: ПФУ предупредил о двух конкретных ошибках

Когда субсидию могут потребовать вернуть

При обращении за субсидией человек несет ответственность за достоверность информации о своих доходах и имуществе. Именно эти сведения влияют на право на получение пособия и его размер.

Законодательство предусматривает только два случая, когда излишне выплаченную субсидию нужно вернуть государству.

Первый случай - недостоверные данные

Если в заявлении или декларации человек указал недостоверную информацию о доходах или имуществе, и это повлияло на право на назначение субсидии или ее размер, излишне выплаченные средства могут подлежать возврату.

При этом речь идет о ситуации, когда из-за представленных недостоверных сведений размер субсидии был определен неправильно, а сумма излишне выплаченной помощи превысила 10 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Второй случай - несвоевременное сообщение об изменениях

Получатель субсидии должен в течение 30 календарных дней уведомить уполномоченный орган об обстоятельствах, которые могут повлиять на право на пособие или его размер.

Если человек не сообщил о таких изменениях в установленный срок, излишне выплаченную субсидию также могут потребовать вернуть.

Как могут удерживать переплату

Если жилищную субсидию назначают на следующий период, уполномоченный орган может удерживать сумму излишне выплаченной помощи из предстоящих ежемесячных выплат.

В то же время размер такого удержания ограничен. Текущая выплата субсидии может быть уменьшена не более чем на 20%.

То есть переплату не обязательно потребуют вернуть одним платежом - при наличии оснований ее могут постепенно удерживать из предстоящих выплат субсидии.