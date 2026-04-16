Субсидії після 1 травня: кому виплати продовжать автоматично, а кому треба писати заяву

З 1 травня 2026 року в Україні стартує перерахунок субсидій на неопалювальний сезон. У більшості випадків виплати перепризначать автоматично, однак частині жителів країни доведеться звернутися до ПФУ.

Коли і як перерахують субсидії

Субсидія на неопалювальний сезон надається на період з 1 травня до 30 вересня.

У ПФУ пояснили, що з 1 травня відбудеться автоматичний перерахунок виплат. Більшості отримувачів не потрібно подавати жодних заяв - за умови, що не змінилися:

склад домогосподарства;

майновий стан.

Якщо ж такі зміни були, про них необхідно повідомити Пенсійний фонд протягом 30 днів.

Кому потрібно подавати заяву

Водночас є категорії громадян, яким субсидію призначать лише після подання заяви та декларації. Звернутися до ПФУ потрібно, якщо:

субсидія не призначалася раніше або її розмір був "0";

житло орендується;

фактично проживає менше людей, ніж зареєстровано;

домогосподарство претендує на субсидію для купівлі скрапленого газу чи твердого палива;

у складі сім’ї є внутрішньо переміщені особи.

Як подати документи

Подати заяву можна кількома способами:

особисто або поштою до сервісного центру ПФУ;

через вебпортал ПФУ або мобільний застосунок;

через портал "Дія";

у ЦНАПах;

через уповноважених осіб місцевих рад.

Важливий термін

У ПФУ наголошують: якщо подати заяву протягом травня або червня, субсидію призначать з початку неопалювального сезону - тобто з 1 травня.

Таким чином, більшості українців виплати продовжать автоматично, але окремим категоріям варто заздалегідь подбати про оформлення документів, щоб не втратити допомогу.