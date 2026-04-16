Субсидії після 1 травня: кому виплати продовжать автоматично, а кому треба писати заяву
З 1 травня 2026 року в Україні стартує перерахунок субсидій на неопалювальний сезон. У більшості випадків виплати перепризначать автоматично, однак частині жителів країни доведеться звернутися до ПФУ.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на роз’яснення Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області.
Головне:
- Терміни: Субсидія на неопалювальний сезон призначається на період з 1 травня по 30 вересня.
- Автоматичне продовження: Більшості громадян виплати перепризначать без звернень, якщо склад сім’ї та майновий стан не змінилися.
- Хто має подати заяву: Орендарі житла, переселенці (ВПО), домогосподарства з "нульовою" субсидією та ті, у кого кількість мешканців не збігається з кількістю зареєстрованих.
- Крайній термін: Якщо подати документи у травні або червні, допомогу нарахують заднім числом - з 1 травня.
- Способи подачі: Заяву можна подати через "Дію", вебпортал ПФУ, ЦНАП або особисто у відділеннях Пенсійного фонду.
- Обов’язкове інформування: Про будь-які зміни в майновому стані необхідно повідомити ПФУ протягом 30 днів.
Коли і як перерахують субсидії
Субсидія на неопалювальний сезон надається на період з 1 травня до 30 вересня.
У ПФУ пояснили, що з 1 травня відбудеться автоматичний перерахунок виплат. Більшості отримувачів не потрібно подавати жодних заяв - за умови, що не змінилися:
- склад домогосподарства;
- майновий стан.
Якщо ж такі зміни були, про них необхідно повідомити Пенсійний фонд протягом 30 днів.
Кому потрібно подавати заяву
Водночас є категорії громадян, яким субсидію призначать лише після подання заяви та декларації. Звернутися до ПФУ потрібно, якщо:
- субсидія не призначалася раніше або її розмір був "0";
- житло орендується;
- фактично проживає менше людей, ніж зареєстровано;
- домогосподарство претендує на субсидію для купівлі скрапленого газу чи твердого палива;
- у складі сім’ї є внутрішньо переміщені особи.
Як подати документи
Подати заяву можна кількома способами:
- особисто або поштою до сервісного центру ПФУ;
- через вебпортал ПФУ або мобільний застосунок;
- через портал "Дія";
- у ЦНАПах;
- через уповноважених осіб місцевих рад.
Важливий термін
У ПФУ наголошують: якщо подати заяву протягом травня або червня, субсидію призначать з початку неопалювального сезону - тобто з 1 травня.
Таким чином, більшості українців виплати продовжать автоматично, але окремим категоріям варто заздалегідь подбати про оформлення документів, щоб не втратити допомогу.
Раніше РБК-Україна розповідало про правила збереження пенсій і субсидій для українців, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. Для отримання виплат потрібно проходити щорічну ідентифікацію, повідомляти про перебування за кордоном та підтверджувати, що людина не отримує пенсію від РФ. Інакше виплати можуть призупинити.
