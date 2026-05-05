ПФУ почав перераховувати субсидії: кому обов’язково треба подати документи у травні
У травні в Україні розпочинається перерахунок житлових субсидій на новий період. Більшості домогосподарств допомогу призначать автоматично, однак частині українців доведеться звертатися із заявою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ).
Головне:
- Автоматичне призначення: Для більшості українців ПФУ проведе перерахунок на новий період (до квітня 2027 року) самостійно.
- Обов’язковий візит: Подати заяву особисто мають орендарі житла, ВПО та домогосподарства, де кількість проживаючих не збігається з кількістю зареєстрованих.
- Періоди: У травні стартує саме неопалювальний сезон, який триватиме до 30 вересня.
- Як подати: Дистанційно документи приймаються через портал "Дія" або вебпортал ПФУ, а також особисто в ЦНАПах та сервісних центрах.
Органи ПФУ у травні визначать, чи має право домогосподарств отримувати субсидії у період до 30 квітня 2027 року. Якщо право на допомогу збережеться, її розмір на новий період 2026-2027 років розрахують автоматично - без додаткових звернень.
Кому потрібно подавати заяву
Втім, є випадки, коли субсидію призначають лише за зверненням. Подати документи потрібно, якщо:
- житло орендується і за нього сплачуються комунальні послуги;
- фактично проживає менше людей, ніж зареєстровано;
- у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи (особливо при зміні місця проживання);
- оформлюється субсидія на придбання скрапленого газу або твердого і рідкого пічного палива.
Як подати документи
Подати заяву на субсидію можна кількома способами:
- особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду;
- поштою;
- онлайн через вебпортал або мобільний застосунок Пенсійного фонду;
- через ЦНАПи, органи місцевого самоврядування або портал "Дія".
Як нараховується субсидія
Житлову субсидію традиційно призначають окремо на два періоди:
- неопалювальний сезон - з 1 травня до 30 вересня;
- опалювальний сезон - з 1 жовтня до 30 квітня.
Раніше РБК-Україна пояснювало, як зберегти пенсії та субсидії українцям, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, для отримання виплат необхідно щороку проходити ідентифікацію, інформувати про перебування за межами України та підтверджувати відсутність пенсійних виплат від РФ. У разі невиконання цих вимог нарахування можуть призупинити.