Субсидии за апрель пришли в меньшем размере: в ПФУ объяснили, почему так произошло

Некоторые украинцы в мае получили меньшие жилищные субсидии, чем в апреле. В Пенсионном фонде объяснили, что это связано с завершением отопительного сезона и особенностями расчета выплат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Почему изменился размер субсидии

В ПФУ напомнили, что жилищная субсидия назначается отдельно:

на отопительный сезон;

на неотапливаемый сезон.

При этом субсидия именно на отопительный период рассчитывается с учетом продолжительности сезона - с 16 октября до 15 апреля включительно.

Поэтому выплата за апрель, которую украинцы получили в мае, оказалась меньше по сравнению с выплатой в апреле за март.

Как считали субсидию за апрель

В Пенсионном фонде объяснили, что компенсацию за отопление в апреле начислили только за 15 дней - с 1 по 15 апреля включительно.

Речь идет о субсидиях на:

централизованное отопление;

индивидуальное автономное отопление;

поставку и распределение природного газа для отопления;

электроэнергию для отопления.

Расчет проводился с применением социальных нормативов только за половину месяца, поскольку после 15 апреля отопительный сезон официально завершился.

В ПФУ также напомнили, что жилищная субсидия выплачивается в текущем месяце за предыдущий. То есть в мае украинцы фактически получают выплату за апрель, а не за май.