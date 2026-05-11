Субсидии за апрель пришли в меньшем размере: в ПФУ объяснили, почему так произошло
Некоторые украинцы в мае получили меньшие жилищные субсидии, чем в апреле. В Пенсионном фонде объяснили, что это связано с завершением отопительного сезона и особенностями расчета выплат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).
Главное:
- Важные сроки: Жилищная субсидия на отопительный период начисляется с 16 октября до 15 апреля включительно. Выплаты, поступившие в мае, являются компенсацией за апрель.
- На что сократили выплату: Компенсация только за 15 дней апреля касается централизованного и индивидуального отопления, а также газа и электроэнергии, используемых для обогрева.
- Принцип выплат: В ПФУ напомнили, что субсидия выплачивается в текущем месяце за предыдущий.
- Нормативы: Расчет за апрель проводился с применением социальных нормативов пропорционально продолжительности отопительного периода.
Почему изменился размер субсидии
В ПФУ напомнили, что жилищная субсидия назначается отдельно:
- на отопительный сезон;
- на неотапливаемый сезон.
При этом субсидия именно на отопительный период рассчитывается с учетом продолжительности сезона - с 16 октября до 15 апреля включительно.
Поэтому выплата за апрель, которую украинцы получили в мае, оказалась меньше по сравнению с выплатой в апреле за март.
Как считали субсидию за апрель
В Пенсионном фонде объяснили, что компенсацию за отопление в апреле начислили только за 15 дней - с 1 по 15 апреля включительно.
Речь идет о субсидиях на:
- централизованное отопление;
- индивидуальное автономное отопление;
- поставку и распределение природного газа для отопления;
- электроэнергию для отопления.
Расчет проводился с применением социальных нормативов только за половину месяца, поскольку после 15 апреля отопительный сезон официально завершился.
В ПФУ также напомнили, что жилищная субсидия выплачивается в текущем месяце за предыдущий. То есть в мае украинцы фактически получают выплату за апрель, а не за май.
РБК-Украина ранее писало, что в Украине в мае стартует перерасчет жилищных субсидий на новый период. Для большинства домохозяйств помощь продлят автоматически, однако арендаторам жилья, ВПЛ и некоторым другим категориям нужно будет подать заявление повторно. В ПФУ также объяснили, как и где можно оформить субсидию.