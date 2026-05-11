Главная » Жизнь » Деньги

Субсидии за апрель пришли в меньшем размере: в ПФУ объяснили, почему так произошло

19:43 11.05.2026 Пн
2 мин
Размер выплат связан с продолжительностью отопительного сезона
aimg Татьяна Веремеева
Субсидии за апрель пришли в меньшем размере: в ПФУ объяснили, почему так произошло Фото: В мае украинцы получили меньшие субсидии (Getty Images)
Некоторые украинцы в мае получили меньшие жилищные субсидии, чем в апреле. В Пенсионном фонде объяснили, что это связано с завершением отопительного сезона и особенностями расчета выплат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Главное:

  • Важные сроки: Жилищная субсидия на отопительный период начисляется с 16 октября до 15 апреля включительно. Выплаты, поступившие в мае, являются компенсацией за апрель.
  • На что сократили выплату: Компенсация только за 15 дней апреля касается централизованного и индивидуального отопления, а также газа и электроэнергии, используемых для обогрева.
  • Принцип выплат: В ПФУ напомнили, что субсидия выплачивается в текущем месяце за предыдущий.
  • Нормативы: Расчет за апрель проводился с применением социальных нормативов пропорционально продолжительности отопительного периода.

Почему изменился размер субсидии

В ПФУ напомнили, что жилищная субсидия назначается отдельно:

  • на отопительный сезон;
  • на неотапливаемый сезон.

При этом субсидия именно на отопительный период рассчитывается с учетом продолжительности сезона - с 16 октября до 15 апреля включительно.

Поэтому выплата за апрель, которую украинцы получили в мае, оказалась меньше по сравнению с выплатой в апреле за март.

Как считали субсидию за апрель

В Пенсионном фонде объяснили, что компенсацию за отопление в апреле начислили только за 15 дней - с 1 по 15 апреля включительно.

Речь идет о субсидиях на:

  • централизованное отопление;
  • индивидуальное автономное отопление;
  • поставку и распределение природного газа для отопления;
  • электроэнергию для отопления.

Расчет проводился с применением социальных нормативов только за половину месяца, поскольку после 15 апреля отопительный сезон официально завершился.

В ПФУ также напомнили, что жилищная субсидия выплачивается в текущем месяце за предыдущий. То есть в мае украинцы фактически получают выплату за апрель, а не за май.

РБК-Украина ранее писало, что в Украине в мае стартует перерасчет жилищных субсидий на новый период. Для большинства домохозяйств помощь продлят автоматически, однако арендаторам жилья, ВПЛ и некоторым другим категориям нужно будет подать заявление повторно. В ПФУ также объяснили, как и где можно оформить субсидию.

