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Субсидія на опалення. Частина українців отримає додатково до 21 тисячі гривень

Вівторок 29 жовтня 2024 13:54
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Субсидія на опалення. Частина українців отримає додатково до 21 тисячі гривень Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Українці, які опалюють житло вугіллям, дровами чи іншим твердим паливом, отримають субсидію у розмірі до 21 тисячі гривень. Програма підтримки охопить близько 500 тисяч родин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови українського уряду Дениса Шмигаля.

За словами Шмигаля, за жовтень українцям вже було нараховано 1,4 мільярда житлових субсидій, а також пільг.

"Загалом за 10 місяців цього року близько 29,6 млрд гривень субсидій і пільг було нараховано і виплачено українцям. Діє спрощений порядок оформлення субсидій, працює автоматичне перепризначення для тих, хто отримував субсидію протягом опалювального сезону", - додав він.

Зокрема люди, які опалюють житло вугіллям, дровами, іншим твердим паливом отримають додаткову виплату до 21 000 гривень.

Як й згадувалось вище, програма охопить близько 500 тисяч сімей.

Опалювальний сезон 2024-2025

В різних регіонах країни початок опалювального сезону заплановано на період, коли середньодобова температура повітря протягом трьох днів поспіль знизиться до +8 градусів або нижче.

Деякі міста вже визначили конкретні дати для увімкнення опалення. Наприклад, у Тернополі через похолодання подачу тепла розпочали 16 жовтня за рішенням виконавчого комітету міської ради.

У Борисполі тепло почали подавати ще 14 жовтня. Крім того, опалення вже ввімкнули у Вінниці та Чернігові.

Тим часом у Києві початок опалювального сезону запланований вже на завтра, 30 жовтня.

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