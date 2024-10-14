Опалювальний сезон стартує в Бориспільській громаді: коли буде тепло

У вівторок, 15 жовтня, опалювальний сезон 2024-2025 років розпочинається в населених пунктах Бориспільської міської територіальної громади.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу виконавчого комітету Бориспільської міської ради у Facebook.

Уточнюється, що в результаті об'єднання нині до складу громади входять: місто Бориспіль, а також Іванківський, Глибоцький, Кучаківський, Любарецький, Рогозівський та Сеньківський старостинські округи.

Зазначається, що БМТГ було створено у жовтні 2020 року в межах реформи децентралізації влади з 19 населених пунктів. Йдеться про місто Бориспіль (яке стало адміністративним центром громади), а також села: Глибоке, Городище, Іванків, Кучаків, Артемівка, Лебедин, Мала Стариця, Сулимівка, Любарці, Тарасівка, Рогозів, Кириївщина, Сеньківка, Андріївка, Велика Стариця, Горобіївка, Григорівка та Перегуди.

Вона розташована в центрі лівобережної частини Київської області (на південний схід від столиці) й межує:

"На плановій нараді міського голови начальник головного управління житлово-комунального господарства Вячеслав Толкач звернувся до мешканців громади з проханням заздалегідь підготуватися до запуску системи опалення у власному житлі", - підсумували у виконавчому комітеті.

Уточнюється, що житлові будинки територіальної громади підключать до опалення тоді, коли :

Наголошується, що у пріоритеті - опалення об'єктів соціальної сфери (лікарні, заклади дошкільної та загальної середньої освіти тощо).

Згідно з рішенням, ухваленим під час засідання виконавчого комітету Бориспільської міської ради на тлі зниження середньодобового показника температури повітря:

Підготовка й початок опалювального сезону

Нагадаємо, український уряд активно готується до зимового періоду, проводячи ремонти та оновлення інфраструктури, щоб забезпечити стійке постачання тепла та електроенергії населенню в умовах війни та загрози обстрілів з боку РФ.

Посадовці та енергетичні компанії працюють над збільшенням запасів природного газу для опалювального сезону. Крім того, ще влітку було проведено ремонти та відновлення пошкоджених російськими ударами об'єктів енергетичної інфраструктури.

Оскільки російські атаки на енергетичні об'єкти залишаються загрозою, вживаються заходи для додаткового захисту ключових елементів інфраструктури, таких як ТЕС, ГЕС і підстанції. Особлива увага приділяється заходам з протиповітряної оборони (ППО).

Очікується, що тарифи на опалення та гарячу воду на період 2024-2025 років залишаться стабільними. Держава продовжує підтримувати населення шляхом надання субсидій на комунальні послуги тим, хто цього потребує.

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