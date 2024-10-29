Субсидия на отопление. Часть украинцев получит дополнительно до 21 тысячи гривен

Украинцы, которые отапливают жилье углем, дровами или другим твердым топливом, получат субсидию в размере до 21 тысячи гривен. Программа поддержки охватит около 500 тысяч семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы украинского правительства Дениса Шмыгаля.

По словам Шмыгаля, за октябрь украинцам уже было начислено 1,4 миллиарда жилищных субсидий, а также льгот.

"Всего за 10 месяцев этого года около 29,6 млрд гривен субсидий и льгот было начислено и выплачено украинцам. Действует упрощенный порядок оформления субсидий, работает автоматическое переназначение для тех, кто получал субсидию в течение отопительного сезона", - добавил он.

В частности люди, которые отапливают жилье углем, дровами, другим твердым топливом получат дополнительную выплату до 21 000 гривен.

Как и упоминалось выше, программа охватит около 500 тысяч семей.

Отопительный сезон 2024-2025

В разных регионах страны начало отопительного сезона запланировано на период, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней снизится до +8 градусов или ниже.

Некоторые города уже определили конкретные даты для отопления. К примеру, в Тернополе из-за похолодания подачу тепла начали 16 октября по решению исполнительного комитета городского совета.

В Борисполе тепло начали подавать еще 14 октября. Кроме того, отопление уже включено в Виннице и Чернигове.

Тем временем в Киеве начало отопительного сезона запланировано уже на завтра, 30 октября.