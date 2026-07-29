Субсидія може "обнулитися": У ПФУ пояснили, коли це стається

У повідомленнях про перепризначення житлової субсидії інколи можна побачити несподіваний результат - у графі з розміром допомоги зазначено 0,00 грн. Однак це ще не привід для паніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.
Головне:
У Пенсійному фонді наголошують: якщо після проведення розрахунків різниця між вартістю комунальних послуг і обов'язковим платежем дорівнює нулю або є від'ємною, житлова субсидія встановлюється у розмірі 0,00 грн. Такий порядок передбачений пунктом 60 Положення про порядок призначення житлових субсидій.
Іншими словами, це означає, що:
Тобто субсидія фактично "обнулилася" не через скасування допомоги, а через результати розрахунку.
Ні. У ПФУ підкреслюють, що сума 0,00 грн не є автоматичною відмовою у призначенні субсидії. Це лише свідчить про те, що на конкретний сезон розрахований розмір допомоги дорівнює нулю.
При цьому обставини можуть змінитися. Наприклад:
У таких випадках розмір субсидії може бути переглянутий.
Більшість українців отримують житлову субсидію на наступний сезон автоматично. Однак є категорії громадян, яким необхідно подати нову заяву та декларацію.
Зокрема, звернутися до Пенсійного фонду потрібно тим, хто:
Якщо подати заяву протягом двох місяців із початку сезону, субсидію можуть призначити з початку цього періоду за наявності права на її отримання.
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