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Субсидія може "обнулитися": У ПФУ пояснили, коли це стається

06:11 29.07.2026 Ср
3 хв
Все залежить від результату розрахунку, який проводить Пенсійний фонд
aimg Юлія Капітонова
Фото: Субсидію "обнулюють" не через скасування допомоги (Getty Images)

У повідомленнях про перепризначення житлової субсидії інколи можна побачити несподіваний результат - у графі з розміром допомоги зазначено 0,00 грн. Однак це ще не привід для паніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.

Головне:

  • Чи означає "0,00 грн", що субсидію скасували? Ні. У Пенсійному фонді наголошують, що сума 0,00 грн не є рішенням про відмову в субсидії. Це означає лише те, що після проведення розрахунку держава не має підстав компенсувати витрати на комунальні послуги.
  • Від чого залежить розмір житлової субсидії? При розрахунку субсидії Пенсійний фонд враховує кілька ключових факторів. Насамперед це сукупний дохід усіх членів домогосподарства, кількість зареєстрованих або фактично проживаючих осіб, а також вартість житлово-комунальних послуг у межах встановлених державою соціальних нормативів.
  • Коли субсидію можуть перерахувати?Якщо після призначення субсидії зміняться обставини, її розмір можуть переглянути. Це можливо, зокрема, у разі зміни доходів домогосподарства, складу сім'ї, тарифів на комунальні послуги або інших даних, що впливають на право на державну підтримку.

Коли з'являється сума 0,00 грн

У Пенсійному фонді наголошують: якщо після проведення розрахунків різниця між вартістю комунальних послуг і обов'язковим платежем дорівнює нулю або є від'ємною, житлова субсидія встановлюється у розмірі 0,00 грн. Такий порядок передбачений пунктом 60 Положення про порядок призначення житлових субсидій.

Іншими словами, це означає, що:

  • обов'язковий платіж домогосподарства дорівнює вартості комунальних послуг у межах соціальних нормативів або перевищує її;
  • відповідно, підстав для додаткової державної компенсації немає.

Тобто субсидія фактично "обнулилася" не через скасування допомоги, а через результати розрахунку.

Чи означає це втрату права на субсидію

Ні. У ПФУ підкреслюють, що сума 0,00 грн не є автоматичною відмовою у призначенні субсидії. Це лише свідчить про те, що на конкретний сезон розрахований розмір допомоги дорівнює нулю.

При цьому обставини можуть змінитися. Наприклад:

  • збільшаться тарифи на комунальні послуги;
  • зменшаться доходи домогосподарства;
  • зміниться склад сім'ї або інші показники, що впливають на розрахунок.

У таких випадках розмір субсидії може бути переглянутий.

Кому потрібно звернутися до ПФУ повторно

Більшість українців отримують житлову субсидію на наступний сезон автоматично. Однак є категорії громадян, яким необхідно подати нову заяву та декларацію.

Зокрема, звернутися до Пенсійного фонду потрібно тим, хто:

  • орендує житло;
  • має меншу кількість фактично проживаючих осіб, ніж зареєстрованих;
  • має у складі домогосподарства внутрішньо переміщених осіб (у разі зміни місця проживання);
  • не отримував субсидію в опалювальному сезоні або її розмір становив 0,00 грн;
  • оформлює субсидію на придбання скрапленого газу чи твердого пічного палива.

Якщо подати заяву протягом двох місяців із початку сезону, субсидію можуть призначити з початку цього періоду за наявності права на її отримання.

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