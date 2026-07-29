Субсидия может "обнулиться": В ПФУ объяснили, когда это происходит

В сообщениях о переназначении жилищной субсидии иногда можно увидеть неожиданный результат - в графе с размером пособия указано 0,00 грн. Однако это еще не повод для паники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.
Главное:
В Пенсионном фонде отмечают: если после проведения расчетов разница между стоимостью коммунальных услуг и обязательным платежом равна нулю или отрицательная, жилищная субсидия устанавливается в размере 0,00 грн . Такой порядок предусмотрен пунктом 60 Положения о порядке назначения жилищных субсидий.
Другими словами, это означает, что:
То есть субсидия фактически "обнулилась" не из-за отмены помощи, а из-за результатов расчета.
Нет. В ПФУ подчеркивают, что сумма 0,00 грн не является автоматическим отказом в назначении субсидии. Это лишь свидетельствует о том, что на конкретный неотапливаемый сезон рассчитанный размер помощи равен нулю.
При этом обстоятельства могут измениться. Например:
В таких случаях размер субсидии может быть пересмотрен.
Большинство украинцев получают жилищную субсидию на следующий сезон автоматически. Однако есть категории граждан, которым необходимо подать новое заявление и декларацию.
В частности, обратиться в Пенсионный фонд нужно тем, кто:
Если подать заявление в течение двух месяцев с начала сезона, субсидию могут назначить с начала этого периода при наличии права на его получение.
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