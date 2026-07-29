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Субсидия может "обнулиться": В ПФУ объяснили, когда это происходит

06:11 29.07.2026 Ср
3 мин
Все зависит от результата расчета, который проводит Пенсионный фонд.
aimg Юлия Капитонова
Фото: Субсидию "обнуляют" не из-за отмены помощи (Getty Images)

В сообщениях о переназначении жилищной субсидии иногда можно увидеть неожиданный результат - в графе с размером пособия указано 0,00 грн. Однако это еще не повод для паники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.

Главное:

  • Значит ли "0,00 грн", что субсидию отменили? Нет. В Пенсионном фонде объясняют, что сумма 0,00 грн не является решением об отказе в субсидии. Это означает только то, что после проведения расчета у государства нет оснований компенсировать расходы на коммунальные услуги.
  • От чего зависит размер жилищной субсидии? При расчете субсидии Пенсионный фонд учитывает несколько ключевых факторов. Прежде всего, это совокупный доход всех членов домохозяйства, количество зарегистрированных или фактически проживающих лиц, а также стоимость жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных государством социальных нормативов.
  • Когда субсидию могут пересчитать? Если после назначения субсидии изменятся обстоятельства, ее размер может быть пересмотрен. Это возможно, в частности, при изменении доходов домохозяйства, состава семьи, тарифов на коммунальные услуги или других данных, влияющих на право на государственную поддержку.

Когда появляется сумма 0,00 грн

В Пенсионном фонде отмечают: если после проведения расчетов разница между стоимостью коммунальных услуг и обязательным платежом равна нулю или отрицательная, жилищная субсидия устанавливается в размере 0,00 грн . Такой порядок предусмотрен пунктом 60 Положения о порядке назначения жилищных субсидий.

Другими словами, это означает, что:

  • обязательный платеж домохозяйства равен стоимости коммунальных услуг в пределах социальных нормативов или превышает ее;
  • соответственно, оснований дополнительной государственной компенсации нет.

То есть субсидия фактически "обнулилась" не из-за отмены помощи, а из-за результатов расчета.

Значит ли это потерю права на субсидию

Нет. В ПФУ подчеркивают, что сумма 0,00 грн не является автоматическим отказом в назначении субсидии. Это лишь свидетельствует о том, что на конкретный неотапливаемый сезон рассчитанный размер помощи равен нулю.

При этом обстоятельства могут измениться. Например:

  • увеличатся тарифы на коммунальные услуги;
  • уменьшатся доходы домохозяйства;
  • изменится состав семьи или другие показатели, влияющие на расчет.

В таких случаях размер субсидии может быть пересмотрен.

Кому нужно обратиться в ПФУ повторно

Большинство украинцев получают жилищную субсидию на следующий сезон автоматически. Однако есть категории граждан, которым необходимо подать новое заявление и декларацию.

В частности, обратиться в Пенсионный фонд нужно тем, кто:

  • арендует жилье;
  • имеет меньшее количество фактически проживающих лиц, чем зарегистрированных;
  • имеет в составе домохозяйства внутренне перемещенных лиц (при смене места жительства);
  • не получал субсидию в отопительном сезоне или ее размер составлял 0,00 грн ;
  • оформляет субсидию на покупку сжиженного газа или твердого печного топлива.

Если подать заявление в течение двух месяцев с начала сезона, субсидию могут назначить с начала этого периода при наличии права на его получение.

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