Субсидія чи пільга: в чому різниця та хто може отримати допомогу

Багато українців досі вважають, що житлова субсидія та пільга на оплату житлово-комунальних послуг - це одне й те саме. Однак різниця між ними суттєва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.
Головне:
Житлова субсидія - це державна фінансова допомога для домогосподарств, які через невисокі доходи не можуть самостійно оплачувати повну вартість житлово-комунальних послуг.
Її призначають з урахуванням матеріального та майнового стану домогосподарства. Тобто під час розрахунку враховують доходи сім'ї, склад домогосподарства та інші обставини, які можуть впливати на право отримання допомоги.
Чим нижчі доходи домогосподарства, тим більшою може бути частка витрат на комунальні послуги, яку компенсує держава.
Пільга - це передбачена законом перевага для певних категорій громадян. Її надають не через низький дохід, а через належність людини до відповідної категорії.
Право на пільги, зокрема, можуть мати:
Залежно від конкретної категорії пільга може надаватися з урахуванням доходів сім'ї або без такого врахування.
Порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг визначено постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 373.
Якщо людина одночасно має право і на житлову субсидію, і на пільгу на оплату комунальних послуг, одночасно отримувати обидва види державної підтримки не можна.
У такому разі надається лише один вид допомоги.
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