Субсидія чи пільга: в чому різниця та хто може отримати допомогу

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Субсидія залежить від доходів. Житлову субсидію призначають домогосподарствам, які через невисокі доходи не можуть самостійно оплачувати повну вартість комунальних послуг. Під час розрахунку враховують матеріальний та майновий стан сім'ї.

Житлову субсидію призначають домогосподарствам, які через невисокі доходи не можуть самостійно оплачувати повну вартість комунальних послуг. Під час розрахунку враховують матеріальний та майновий стан сім'ї. Пільга передбачена для окремих категорій. Пільга на оплату ЖКП надається громадянам, які мають відповідний статус, визначений законодавством. Зокрема, це можуть бути ветерани війни, члени сімей загиблих захисників і захисниць України, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС, багатодітні сім'ї та інші категорії.

Пільга на оплату ЖКП надається громадянам, які мають відповідний статус, визначений законодавством. Зокрема, це можуть бути ветерани війни, члени сімей загиблих захисників і захисниць України, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС, багатодітні сім'ї та інші категорії. Одночасно отримувати субсидію та пільгу не можна. Якщо людина має право і на житлову субсидію, і на пільгу, держава надає лише один із цих видів допомоги. Отримувач може скористатися тією підтримкою, яка передбачає для нього більшу вигоду.

Що таке житлова субсидія

Житлова субсидія - це державна фінансова допомога для домогосподарств, які через невисокі доходи не можуть самостійно оплачувати повну вартість житлово-комунальних послуг.

Її призначають з урахуванням матеріального та майнового стану домогосподарства. Тобто під час розрахунку враховують доходи сім'ї, склад домогосподарства та інші обставини, які можуть впливати на право отримання допомоги.

Чим нижчі доходи домогосподарства, тим більшою може бути частка витрат на комунальні послуги, яку компенсує держава.

Що таке пільга на оплату комунальних послуг

Пільга - це передбачена законом перевага для певних категорій громадян. Її надають не через низький дохід, а через належність людини до відповідної категорії.

Право на пільги, зокрема, можуть мати:

ветерани війни;

члени сімей загиблих або померлих захисників і захисниць України;

громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

багатодітні сім'ї;

діти війни;

представники інших категорій, визначених законодавством.

Залежно від конкретної категорії пільга може надаватися з урахуванням доходів сім'ї або без такого врахування.

Порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг визначено постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 373.

Чи можна одночасно отримувати субсидію та пільгу

Якщо людина одночасно має право і на житлову субсидію, і на пільгу на оплату комунальних послуг, одночасно отримувати обидва види державної підтримки не можна.

У такому разі надається лише один вид допомоги.