Субсидия или льгота: в чем разница и кто может получить помощь

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Субсидия зависит от доходов. Жилищную субсидию назначают домохозяйствам, которые из-за невысоких доходов не могут самостоятельно оплачивать полную стоимость коммунальных услуг. При расчете учитывают материальное и имущественное состояние семьи.

Жилищную субсидию назначают домохозяйствам, которые из-за невысоких доходов не могут самостоятельно оплачивать полную стоимость коммунальных услуг. При расчете учитывают материальное и имущественное состояние семьи. Льгота предусмотрена для отдельных категорий. Льгота на оплату ЖКУ предоставляется гражданам, имеющим соответствующий статус, определенный законодательством. В частности, это могут быть ветераны войны, члены семей погибших защитников и защитниц Украины, пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС, многодетные семьи и другие категории.

Льгота на оплату ЖКУ предоставляется гражданам, имеющим соответствующий статус, определенный законодательством. В частности, это могут быть ветераны войны, члены семей погибших защитников и защитниц Украины, пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС, многодетные семьи и другие категории. Одновременно получать субсидию и льготу нельзя. Если человек имеет право и на жилищную субсидию и на льготу, государство предоставляет только один из этих видов помощи. Получатель может воспользоваться поддержкой, которая предполагает для него большую выгоду.

Что такое жилищная субсидия

Жилищная субсидия - это государственная финансовая помощь для домохозяйств, которые из-за невысоких доходов не могут самостоятельно оплачивать полную стоимость жилищно-коммунальных услуг.

Ее назначают с учетом материального и имущественного положения домохозяйства. То есть при расчете учитывают доходы семьи, состав домохозяйства и другие обстоятельства, которые могут влиять на право получения помощи.

Чем ниже доходы домохозяйства, тем больше может быть доля расходов на коммунальные услуги, которую компенсирует государство.

Что такое льгота на оплату коммунальных услуг

Льгота - это предусмотренное законом преимущество для определенных категорий граждан. Ее предоставляют не из-за низкого дохода, а из-за принадлежности человека к соответствующей категории.

Право на льготы, в частности, могут иметь:

ветераны войны;

члены семей погибших или умерших защитников и защитниц Украины;

граждане, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы;

многодетные семьи;

дети войны;

представители других категорий, определенных законодательством.

В зависимости от конкретной категории, льгота может предоставляться с учетом доходов семьи или без такого учета.

Порядок предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг определен постановлением Кабинета Министров Украины от 17 апреля 2019 г. № 373.

Можно ли одновременно получать субсидию и льготу

Если человек одновременно имеет право и на жилищную субсидию и на льготу на оплату коммунальных услуг, одновременно получать оба вида государственной поддержки нельзя.

В этом случае предоставляется только один вид помощи.