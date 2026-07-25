Субсидия или льгота: в чем разница и кто может получить помощь

Много украинцев считают, что жилищная субсидия и льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг - это одно и то же. Однако разница между ними существенная.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.
Главное:
Жилищная субсидия - это государственная финансовая помощь для домохозяйств, которые из-за невысоких доходов не могут самостоятельно оплачивать полную стоимость жилищно-коммунальных услуг.
Ее назначают с учетом материального и имущественного положения домохозяйства. То есть при расчете учитывают доходы семьи, состав домохозяйства и другие обстоятельства, которые могут влиять на право получения помощи.
Чем ниже доходы домохозяйства, тем больше может быть доля расходов на коммунальные услуги, которую компенсирует государство.
Льгота - это предусмотренное законом преимущество для определенных категорий граждан. Ее предоставляют не из-за низкого дохода, а из-за принадлежности человека к соответствующей категории.
Право на льготы, в частности, могут иметь:
В зависимости от конкретной категории, льгота может предоставляться с учетом доходов семьи или без такого учета.
Порядок предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг определен постановлением Кабинета Министров Украины от 17 апреля 2019 г. № 373.
Если человек одновременно имеет право и на жилищную субсидию и на льготу на оплату коммунальных услуг, одновременно получать оба вида государственной поддержки нельзя.
В этом случае предоставляется только один вид помощи.
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