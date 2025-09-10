Субсидія 2025: як перевірити, чи призначили пільгу на оплату комунальних

Українці можуть перевірити наявність субсидії на неопалювальний сезон в особистому кабінеті на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Уряд oline" у Telegram.
Щоб перевірити наявність субсидії, потрібно:
Субсидії призначають раз на рік з травня по квітень, а розраховуються:
Умови надання субсидій не змінились. Втім, якщо у вас змінились відомості про майновий стан або склад домогосподарства, то протягом 30 днів потрібно повідомити про це ПФУ.
Окремо щороку звертатися для призначення субсидії із заявою та декларацією до ПФУ потрібно, якщо:
Подати документи до Пенсійного фонду можна:
Читайте також про те, що у вересні українці отримали субсидії та пільги на комуналку за серпень. У деяких родин розмір виплат змінився через перерахунок доходів.
Раніше ми писали про те, що НБУ вважає підвищення житлово-комунальних тарифів та цін на енергію для українців неминучим кроком, аби стабілізувати економіку.