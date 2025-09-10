RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Субсидия 2025: как проверить, назначили ли льготу на оплату коммунальных

Как проверить назначение субсидии (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Украинцы могут проверить наличие субсидии на неотапливаемый сезон в личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Уряд oline" в Telegram.

Как проверить наличие субсидии

Чтобы проверить наличие субсидии, нужно:

  • перейти на портал электронных услуг ПФУ;
  • авторизоваться с помощью КЭП, Дія.Підпису или ID.GOV.UA;
  • в меню выбрать раздел "Мои сообщения";
  • открыть вкладку "Индивидуальные
    сообщения".

Алгоритм проверки наличия субсидии в кабинете ПФУ (скриншот)

Назначение субсидии

Субсидии назначают раз в год с мая по апрель, а рассчитываются:

  • на неотапливаемый сезон - с 1 мая по 30 сентября;
  • на отопительный сезон - с 1 октября по 30 апреля.

Условия предоставления субсидий не изменились. Однако если у вас изменились сведения об имущественном состоянии или составе домохозяйства, то в течение 30 дней нужно сообщить об этом ПФУ.

Кому необходимо обратиться с заявлением

Отдельно ежегодно обращаться для назначения субсидии с заявлением и декларацией в ПФУ нужно, если:

  • вы арендуете жилье, за которое платите жилищно-коммунальные услуги;
  • в составе домохозяйства есть ВПЛ;
  • количество лиц, фактически проживающих в жилье, меньше, чем количество зарегистрированных в нем;
  • домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива;
  • на отопительный период субсидия была назначена в размере 0,0 грн.

Как подать документы

Подать документы в Пенсионный фонд можно:

  • по почте или лично в одном из сервисных центров ПФУ;
  • через вебпортал ПФУ (выбрать опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу") или мобильное приложение ПФУ;
  • через портал "Дія" (ввести в поиске "Заявление на субсидию");
  • в ЦПАУ (через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета).

Читайте также о том, что в сентябре украинцы получили субсидии и льготы на коммуналку за август. У некоторых семей размер выплат изменился из-за перерасчета доходов.

Ранее мы писали о том, что НБУ считает повышение жилищно-коммунальных тарифов и цен на энергию для украинцев неизбежным шагом, чтобы стабилизировать экономику.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсионный фонд УкраиныСубсидии в УкраинеУслуги ЖКХ