Субсидия 2025: как проверить, назначили ли льготу на оплату коммунальных

Украинцы могут проверить наличие субсидии на неотапливаемый сезон в личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Уряд oline" в Telegram.
Чтобы проверить наличие субсидии, нужно:
Субсидии назначают раз в год с мая по апрель, а рассчитываются:
Условия предоставления субсидий не изменились. Однако если у вас изменились сведения об имущественном состоянии или составе домохозяйства, то в течение 30 дней нужно сообщить об этом ПФУ.
Отдельно ежегодно обращаться для назначения субсидии с заявлением и декларацией в ПФУ нужно, если:
Подать документы в Пенсионный фонд можно:
