Субсидия 2025: как проверить, назначили ли льготу на оплату коммунальных

Украинцы могут проверить наличие субсидии на неотапливаемый сезон в личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Уряд oline" в Telegram .

Как проверить наличие субсидии

Чтобы проверить наличие субсидии, нужно:

перейти на портал электронных услуг ПФУ;

авторизоваться с помощью КЭП, Дія.Підпису или ID.GOV.UA;

в меню выбрать раздел "Мои сообщения";

открыть вкладку "Индивидуальные

сообщения".

Алгоритм проверки наличия субсидии в кабинете ПФУ (скриншот)

Назначение субсидии

Субсидии назначают раз в год с мая по апрель, а рассчитываются:

на неотапливаемый сезон - с 1 мая по 30 сентября;

на отопительный сезон - с 1 октября по 30 апреля.

Условия предоставления субсидий не изменились. Однако если у вас изменились сведения об имущественном состоянии или составе домохозяйства, то в течение 30 дней нужно сообщить об этом ПФУ.

Кому необходимо обратиться с заявлением

Отдельно ежегодно обращаться для назначения субсидии с заявлением и декларацией в ПФУ нужно, если:

вы арендуете жилье, за которое платите жилищно-коммунальные услуги;

в составе домохозяйства есть ВПЛ;

количество лиц, фактически проживающих в жилье, меньше, чем количество зарегистрированных в нем;

домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива;

на отопительный период субсидия была назначена в размере 0,0 грн.

Как подать документы

Подать документы в Пенсионный фонд можно: