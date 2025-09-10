Субсидия 2025: как проверить, назначили ли льготу на оплату коммунальных
Украинцы могут проверить наличие субсидии на неотапливаемый сезон в личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Уряд oline" в Telegram.
Как проверить наличие субсидии
Чтобы проверить наличие субсидии, нужно:
- перейти на портал электронных услуг ПФУ;
- авторизоваться с помощью КЭП, Дія.Підпису или ID.GOV.UA;
- в меню выбрать раздел "Мои сообщения";
- открыть вкладку "Индивидуальные
сообщения".
Алгоритм проверки наличия субсидии в кабинете ПФУ (скриншот)
Назначение субсидии
Субсидии назначают раз в год с мая по апрель, а рассчитываются:
- на неотапливаемый сезон - с 1 мая по 30 сентября;
- на отопительный сезон - с 1 октября по 30 апреля.
Условия предоставления субсидий не изменились. Однако если у вас изменились сведения об имущественном состоянии или составе домохозяйства, то в течение 30 дней нужно сообщить об этом ПФУ.
Кому необходимо обратиться с заявлением
Отдельно ежегодно обращаться для назначения субсидии с заявлением и декларацией в ПФУ нужно, если:
- вы арендуете жилье, за которое платите жилищно-коммунальные услуги;
- в составе домохозяйства есть ВПЛ;
- количество лиц, фактически проживающих в жилье, меньше, чем количество зарегистрированных в нем;
- домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива;
- на отопительный период субсидия была назначена в размере 0,0 грн.
Как подать документы
Подать документы в Пенсионный фонд можно:
- по почте или лично в одном из сервисных центров ПФУ;
- через вебпортал ПФУ (выбрать опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу") или мобильное приложение ПФУ;
- через портал "Дія" (ввести в поиске "Заявление на субсидию");
- в ЦПАУ (через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета).
Читайте также о том, что в сентябре украинцы получили субсидии и льготы на коммуналку за август. У некоторых семей размер выплат изменился из-за перерасчета доходов.
Ранее мы писали о том, что НБУ считает повышение жилищно-коммунальных тарифов и цен на энергию для украинцев неизбежным шагом, чтобы стабилизировать экономику.