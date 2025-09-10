ua en ru
Ср, 10 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Субсидия 2025: как проверить, назначили ли льготу на оплату коммунальных

Среда 10 сентября 2025 08:00
UA EN RU
Субсидия 2025: как проверить, назначили ли льготу на оплату коммунальных Как проверить назначение субсидии (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Украинцы могут проверить наличие субсидии на неотапливаемый сезон в личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Уряд oline" в Telegram.

Как проверить наличие субсидии

Чтобы проверить наличие субсидии, нужно:

  • перейти на портал электронных услуг ПФУ;
  • авторизоваться с помощью КЭП, Дія.Підпису или ID.GOV.UA;
  • в меню выбрать раздел "Мои сообщения";
  • открыть вкладку "Индивидуальные
    сообщения".

Субсидия 2025: как проверить, назначили ли льготу на оплату коммунальныхАлгоритм проверки наличия субсидии в кабинете ПФУ (скриншот)

Назначение субсидии

Субсидии назначают раз в год с мая по апрель, а рассчитываются:

  • на неотапливаемый сезон - с 1 мая по 30 сентября;
  • на отопительный сезон - с 1 октября по 30 апреля.

Условия предоставления субсидий не изменились. Однако если у вас изменились сведения об имущественном состоянии или составе домохозяйства, то в течение 30 дней нужно сообщить об этом ПФУ.

Кому необходимо обратиться с заявлением

Отдельно ежегодно обращаться для назначения субсидии с заявлением и декларацией в ПФУ нужно, если:

  • вы арендуете жилье, за которое платите жилищно-коммунальные услуги;
  • в составе домохозяйства есть ВПЛ;
  • количество лиц, фактически проживающих в жилье, меньше, чем количество зарегистрированных в нем;
  • домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива;
  • на отопительный период субсидия была назначена в размере 0,0 грн.

Как подать документы

Подать документы в Пенсионный фонд можно:

  • по почте или лично в одном из сервисных центров ПФУ;
  • через вебпортал ПФУ (выбрать опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу") или мобильное приложение ПФУ;
  • через портал "Дія" (ввести в поиске "Заявление на субсидию");
  • в ЦПАУ (через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета).

Читайте также о том, что в сентябре украинцы получили субсидии и льготы на коммуналку за август. У некоторых семей размер выплат изменился из-за перерасчета доходов.

Ранее мы писали о том, что НБУ считает повышение жилищно-коммунальных тарифов и цен на энергию для украинцев неизбежным шагом, чтобы стабилизировать экономику.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсионный фонд Украины Субсидии в Украине Услуги ЖКХ
Новости
Под ударом три воеводства и закрытые аэропорты: что известно о ночной атаке "Шахедов" на Польшу
Под ударом три воеводства и закрытые аэропорты: что известно о ночной атаке "Шахедов" на Польшу
Аналитика
Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины