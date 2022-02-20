Субсидии в Украине: от чего зависит размер и как его рассчитать

Каким может быть размер субсидии

Размер субсидии - это разница между стоимостью услуг ЖКХ и обязательным платежом, который должна заплатить семья (домохозяйство), исходя из совокупного среднемесячного дохода.

Как заявляла министр социальной политики Украины Марина Лазебная, в отопительном сезоне 2021-2022 годов средний размер субсидий составит около 2 000 гривен. По данным министерства, их получает более 3 млн семей (владельцев домов и квартир). Но для каждого домохозяйства размер субсидии определяется индивидуально.

От чего зависит размер субсидии

На размер субсидии в Украине влияет состав семьи и среднемесячный совокупный доход.

Как рассчитать субсидию

Органы соцзащиты населения рассчитывают размер субсидии по следующей процедуре:

определение совокупного среднемесячного совокупного дохода семьи

расчет среднемесячного дохода на одного члена семьи

определение соотношения среднего дохода на одного члена семьи к прожиточному минимуму (на период предоставления субсидии)

определение процента обязательной платы (соотношение делится на 2 и умножается на 15%)

далее процент переводится в гривну (умножение на среднемесячный совокупный доход)

размер субсидии определяется путем вычета суммы обязательного платежа из стоимости услуг ЖКХ

Расчет осуществляется в два периода - на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября), на отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля).

Пример расчета

Для примера возьмем семью из трех человек, в которой оба родителя получают минимальную зарплату. То есть при расчете на начало отопительного сезона 2021-2022 годов цифры будут следующие - минимальная зарплата 6 000 гривен и прожиточный минимум 2 294.

Таким образом, среднемесячный совокупный доход семьи будет составлять 12 000 гривен, среднемесячный доход на одного члена семьи - 4 000 гривен.

Соотношение среднего дохода на одного члена семьи к прожиточному минимуму: 4 000 / 2 294 = 1,74.

Определение процента обязательной платы: 1,74/2 * 15% = 13%. В таком случае обязательный платеж составит: 12 000 * 0,13 = 1560 гривен.

Если стоимость услуг ЖКХ превышает 1560 гривен, то разница будет погашена субсидией. Отметим, на субсидию имеют право граждане, которые тратят на ЖКХ больше 15% своих доходов.

В "красной" зоне субсидии выше

На время карантина в Украине в регионах "красной" зоны выплачиваются повышенные субсидии. В частности, на 50% увеличиваются социальные нормативы, которые используются для определения стоимости услуг ЖКХ. К таким нормативам относятся:

электроэнергия

холодная и горячая вода

водоотвод

газ

Данная инициатива введена с учетом того, в "красных" зонах больше людей вынуждены, например, работать на дому, что, соответственно, в дальнейшем сказывается на платежках.