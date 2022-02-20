Субсидії в Україні: від чого залежить розмір і як його розрахувати

В умовах високих тарифів на послуги житлово-комунального господарства у українців з низьким рівнем доходів є можливість оформити субсидії. Причому не лише на опалювальний період.
РБК-Україна роз'яснює, від чого залежить і як розрахувати розмір субсидії.
Розмір субсидії - це різниця між вартістю послуг ЖКГ і обов'язковим платежем, який має заплатити сім'я (домогосподарство), виходячи з сукупного середньомісячного доходу.
Як заявляла міністр соціальної політики України Марина Лазебна, в опалювальному сезоні 2021-2022 років середній розмір субсидій складе близько 2 000 гривень. За даними міністерства, їх отримує понад 3 млн сімей (власників будинків і квартир). Але для кожного домогосподарства розмір субсидії визначається індивідуально.
На розмір субсидії в Україні впливає склад сім'ї та середньомісячний сукупний дохід.
Органи соцзахисту населення розраховують розмір субсидії за наступною процедурою:
Розрахунок здійснюється в два періоди - на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня), на опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).
Для прикладу візьмемо сім'ю з трьох осіб, в якій обоє батьків отримують мінімальну зарплату. Тобто при розрахунку на початок опалювального сезону 2021-2022 років цифри будуть наступні - мінімальна зарплата 6 000 гривень і прожитковий мінімум 2 294.
Таким чином, середньомісячний сукупний дохід сім'ї становитиме 12 000 гривень, середньомісячний дохід на одного члена сім'ї - 4 000 гривень.
Співвідношення середнього доходу на одного члена сім'ї до прожиткового мінімуму: 4 000 / 2 294 = 1,74.
Визначення відсотка обов'язкової плати: 1,74/2 * 15% = 13%. У такому випадку обов'язковий платіж складе: 12 000 * 0,13 = 1560 гривень.
Якщо вартість послуг ЖКГ перевищує 1560 гривень, то різниця буде погашена субсидією. Зазначимо, на субсидію мають право громадяни, які витрачають на ЖКГ більше 15% своїх доходів.
На час карантину в Україні в регіонах "червоної" зони виплачуються підвищені субсидії. Зокрема, на 50% збільшуються соціальні нормативи, які використовуються для визначення вартості послуг ЖКГ. До таких нормативів відносяться:
Дана ініціатива введена з урахуванням того, в "червоних" зонах більше людей змушені, наприклад, працювати вдома, що, відповідно, позначається на платіжках.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наявність заборгованості за житлово-комунальні послуги не перешкоджає отриманню субсидії, але для цього потрібно оформити договір реструктуризації.
Крім того, українці, які живуть на лінії розмежування на Донбасі, можуть отримати спеціальну субсидію на електрику, яка використовується для обігріву. Її розмір становить 1500-1700 гривень.