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В Украине можно получить спецсубсидию на электрообогрев: кому и сколько

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Киев, Вторник 08 февраля 2022 09:45
В Украине можно получить спецсубсидию на электрообогрев: кому и сколько Фото: украинцы могут получить спецсубсидию на электрообогрев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Украинцы, которые живут на линии разграничения, могут получить специальную субсидию на электрообогрев. Она составляет 1500-1700 гривен.

Об этом заявила министр социальной политики Украины Марина Лазебная, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телеканал "ДОМ".

По ее словам, этим механизмом активно пользуется Донецкая область, Луганская - меньше.

"Там у людей нети ни газового отопления, ни электроотопления, потому что там все было разрушено. Мы сделали исключение. Для тех всех населенных пунктов, которые находятся на линии разграничения, мы дали право на субсидию по тарифам, как для электроотопления. У кого нет электроотопления, они обогреваются электрообогревателями", - сообщила Лазебная.

Ранее сообщалось, что из бюджета выделили средства на социалку за февраль.

Напомним, в Украине право на получение субсидий имеют семьи, у которых плата за коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа.

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