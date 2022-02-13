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Можно ли оформить субсидию в случае долга за ЖКУ: ответ Минсоцполитики

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Украина, Воскресенье 13 февраля 2022 12:30
Можно ли оформить субсидию в случае долга за ЖКУ: ответ Минсоцполитики Фото: субсидию можно оформить при наличии долга за ЖКУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Субсидия помогает вовремя оплачивать жилищно-коммунальные услуги, а наличие задолженности не препятствует ее получению. Для этого нужно оформить договор реструктуризации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Реструктуризация долга

Гражданам, которые не могут самостоятельно платить за жилищно-коммунальные услуги, оказывается помощь через программу жилищных субсидий. Оформить ее можно не только перед началом отопительного периода, а в любое время, когда домохозяйству сложно оплачивать коммунальные услуги.

Наличие задолженности по оплате услуг не является преградой для получения субсидии.

Гражданам, имеющим задолженность, жилищная субсидия назначается после заключения с поставщиком услуги договора реструктуризации задолженности. При этом условия такого договора предусматривают выплату долга частями с учетом социального статуса и дохода должника.

Оформление субсидий

По вопросу назначения жилищной субсидии можно обратиться или в исполнительный орган территориальной громады, или в центр предоставления административных услуг или по почте или через Единый государственный веб-портал электронных услуг в орган социальной защиты населения.

На сегодня средний размер субсидии составляет около 1700 гривен в месяц, но в зависимости от состава домохозяйства и условий проживания может составлять и несколько тысяч гривен в месяц.

Напомним, задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг за декабрь 2021 года выросла на 8,7 млрд гривен. По состоянию на конец 2021 года долги составили 81,3 млрд гривен.

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Субсидии в Украине
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