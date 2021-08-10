Субсидии по-новому: как будут назначать выплаты и хватит ли на всех денег

В Украине в 2021 году существенно изменился порядок назначения жилищных субсидий. Кроме того, в госбюджете заканчиваются деньги, предусмотренные на компенсации малообеспеченным гражданами.

Правила ужесточили

Кабмин ввел новый порядок назначения субсидий с 1 мая. По новым правилам будут лишать субсидий в случае наличия депозитов в банках, покупки валюты и других покупок на 50 тысяч гривен.

Жилищная субсидия лицам, которые обратились за ее назначением в мае - сентябре 2021 года, назначается начиная с мая 2021 года. При этом субсидии назначаются только в наличной форме.

В соответствии с новым порядком, субсидии не назначаются, если общая площадь части или отдельного жилого помещения каждого домохозяйства не превышает 130 кв. метров для квартиры, 230 кв. метров для индивидуального дома.

Также не имеют права на субсидии домохозяйства, если член семьи имеет в собственности: транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее пяти лет; более чем одно транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 15 лет.

Субсидии не назначаются, если кто-либо из состава домохозяйства в течение 12 месяцев перед обращением за назначением жилищной субсидии, назначением жилищной субсидии совершил покупку на сумму больше 50 тыс. гривен.

Субсидии не будут назначать, если кто-либо из состава домохозяйства осуществил операции по покупке безналичной и/или наличной иностранной валюты, а также банковских металлов на общую сумму, превышающую 50 тыс. гривен.

Кроме того, субсидий будут лишать в случае наличия депозита в банке на 100 тысяч гривен.

Автоматическое назначение субсидий

По состоянию на конец отопительного сезона 2020/2021 годов субсидии получали почти 3 млн домохозяйств. Кабинет министров решил провести автоматическое переназначение субсидий на следующий отопительный сезон для 2,5 млн домохозяйств. Остальные 460 тысяч будут подавать декларации.

На середину июля субсидии переназначили для 2 млн домохозяйств. Из них в автоматическом режиме - для 1,7 млн.

Социальные нормы урежут

Кабинет министров отменит норму, которая действовала с весны 2020 года, о повышении на 50% социальных нормативов для расчета субсидий. В следующем отопительном сезоне норму оставят только для жителей тех регионов, которые окажутся в "красной зоне" карантина.

Денег на субсидии в бюджете хватит до ноября

Как сообщил министр финансов Сергей Марченко, в госбюджете на этот год на выплату льгот и жилищных субсидий предусмотрены расходы в сумме 35,2 млрд грн, из которых по состоянию на 4 августа фактически направлено 31,4 млрд грн, или 88,5 % от годового плана.

Министр сказал, что сейчас проводится оценку дополнительная потребность в средствах на субсидии.

"Как только парламент заработает, будет соответствующее решение. А доходы под эти расходы, как я уже говорил, есть. Но до ноября действующих назначений достаточно", - сказал он изданию "Главком".