Субсидії по-новому: як призначатимуть виплати і чи вистачить на всіх грошей

В Україні у 2021 році істотно змінився порядок призначення житлових субсидій. Крім того, в держбюджеті закінчуються гроші, передбачені на компенсації малозабезпеченим громадянами.

Умови погіршили

Кабмін ввів новий порядок призначення субсидій з 1 травня. За новими правилами позбавлятимуть субсидій у разі наявності депозитів у банках, купівлі валюти та інших покупок на 50 тисяч гривень.

Житлова субсидія особам, які звернулися за її призначенням у травні - вересні 2021 року, призначається починаючи з травня 2021 року. При цьому субсидії призначаються тільки в готівковій формі.

Відповідно до нового порядку, субсидії не призначаються, якщо загальна площа частини або окремого житлового приміщення кожного домогосподарства не перевищує 130 кв.метрів для квартири, 230 кв. метрів для індивідуального будинку.

Також не мають права на субсидії домогосподарства, якщо член сім'ї має у власності: транспортний засіб, з року випуску якого пройшло менше п'яти років; більш ніж один транспортний засіб, з року випуску якого пройшло менше 15 років.

Субсидії не призначаються, якщо будь-хто зі складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії, призначенням житлової субсидії здійснив покупку на суму більше 50 тис.гривень.

Субсидії не призначатимуть, якщо хто-небудь зі складу домогосподарства здійснив операції з купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, а також банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тис.гривень.

Крім того, субсидій позбавлятимуть у разі наявності депозиту в банку на 100 тисяч гривень.

Автоматичне призначення субсидій

Станом на кінець опалювального сезону 2020/2021 років субсидії отримували майже 3 млн домогосподарств. Кабінет міністрів вирішив провести автоматичне перепризначення субсидій на наступний опалювальний сезон для 2,5 млн домогосподарств. Решта 460 тисяч подаватимуть декларації.

На середину липня субсидії перепризначили для 2 млн домогосподарств. З них в автоматичному режимі - для 1,7 млн.

Соціальні норми уріжуть

Кабінет Міністрів скасує норму, яка діяла з весни 2020 року, про підвищення на 50% соціальних нормативів для розрахунку субсидій. У наступному опалювальному сезоні норму залишать тільки для жителів тих регіонів, які опиняться в "червоній зоні" карантину.

Грошей на субсидії в бюджеті вистачить до листопада

Як повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, у держбюджеті на цей рік на виплату пільг та житлових субсидій передбачені видатки в сумі 35,2 млрд грн, з яких станом на 4 серпня фактично спрямовано 31,4 млрд грн, або 88,5% від річного плану.

Міністр сказав, що зараз проводиться оцінка додаткової потреби в коштах на субсидії.

"Як тільки парламент запрацює, буде відповідне рішення. А доходи під ці витрати, як я вже говорив, є. Але до листопада діючих призначень достатньо", - сказав він виданню "Головнокомандувач".