Повышенные социальные нормативы для субсидий оставят только в "красных" карантинных зонах

Кабинет министров отменит норму, которая действовала с весны 2020 года, о повышении на 50% социальных нормативов для расчета субсидий. В следующем отопительном сезоне норму оставят только для жителей тех регионов, которые окажутся в "красной зоне" карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцополитики .

"Увеличенные социальные нормы для расчета субсидии на отдельные виды услуг, которые были введены весной прошлого года, будут сохранены и в следующем отопительном сезоне для жителей тех регионов, которые окажутся в "красной зоне" карантина", - говорится в сообщении.

Как отметила, министр социальной политики Украины Марина Лазебная, весной 2020 года, когда ввели карантин, были увеличены на 50% нормативы на жилищно-коммунальные услуги, в частности, на электроэнергию, газ для приготовления пищи, подогрев воды.

"Ведь люди находились дома, соответственно, тратили больше этих ресурсов, а их доходы при этом снизились", - добавила она.