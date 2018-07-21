В субботу боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Новости Происшествия 21.07.2018 - 18:17
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских военных нет

В субботу, 21 июля, с 7 до 18 часов боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС) на странице в соцсети Facebook.

Сообщается, что боевики обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Пески, Павлополь, Лебединское и Широкино.

В субботу боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе

"В течение текущих суток российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских защитников нет", - сказано в сообщении.

Подчеркивается, что ООС контролируют обстановку, удерживают занимаемые рубежи и соблюдают режим прекращения огня.

Напомним, ранее пресс-центр ООС информировал, что за сутки 20 июля на Донбассе ранения получили трое украинских военных, впоследствии эту информацию подтвердил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк. По его словам, военные получили ранения различной степени.

Гуцуляк также сообщил, что 20 июля боевики 29 раз открывали огонь по украинским позициям.

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