На Донбассе за сутки ранены трое украинских военных, - ООС

Боевики за сутки 29 раз открывали огонь по позициям ООС на Донбассе

В районе проведения операции объединенных сил (ООС) за минувшие сутки получили ранения трое украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Боевики 29 раз открывали огонь по позициям украинских военных, в том числе 1 раз из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Троицкого, Луганского, Новолуганского, Светлодарска, Авдеевки, Красногоровки, Березового, Марьинки, Новомихайловки, Богдановки, Лебединского, Павлополя, Талаковки, Гнутово, Широкиного и Водяного. Наряду с этим, противник в районе Гнутово применил 120-мм миномет, а защитников Павлополя обстрелял противотанковыми управляемыми ракетами", - сообщают в ООС.

Кроме этого, в районе Красногоровки было зафиксировано работу вражеской снайперской группы.

По данным разведки, один боевик погиб, еще один был ранен.

В течение текущих суток, 21 июля, боевики трижды открывали огонь по позициям украинских военных возле Крымского, Причепиловки и Авдеевки. Потерь среди бойцов ООС нет.

Напомним, вчера, 20 июля, на Донбассе боевики выпустили в сторону пограничников противотанковую управляемую ракету.