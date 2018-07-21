В Минобороны подтвердили информацию о 3 пострадавших на Донбассе военных

Боевики 29 раз обстреливали силы ООС

На Донбассе в районе проведения операции объединенных сил (ООС) за 20 июля погибли трое украинских военных. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Так, 20 июля боевики 29 раз открывали огонь по украинским позициям.

"Вследствие боевых действий трое украинских защитников получили ранения различных степеней", - отметил Гуцуляк, добавив, что в настоящее время пострадавшие госпитализированы.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что 21 июля боевики уже 4 раза обстреливали силы ООС в районах Крымского, Авдеевки, Лебединского и Причепиловки. Потерь среди украинских военных пока нет.

Напомним, ранее о трех пострадавших на Донбассе военных сообщали в штабе ООС.