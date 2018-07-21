У суботу бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі

Втрат серед українських військових немає

У суботу, 21 липня, з 7-ї до 18-ї години бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС) на сторінці у соцмережі Facebook.

Повідомляється, що бойовики обстріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї позиції Об’єднаних сил у районах населених пунктів Піски, Павлопіль, Лебединське та Широкине.

"Упродовж поточної доби російські окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських захисників немає", - сказано у повідомленні.

Підкреслюється, що ООС контролюють обстановку, утримують займані рубежі та дотримуються режиму припинення вогню.

Нагадаємо, раніше прес-центр ООС інформував, що за добу 20 липня на Донбасі поранення отримали троє українських військових, згодом цю інформацію підтвердив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк. За його словами, військові отримали поранення різних ступенів.

Гуцуляк також повідомив, що 20 липня бойовики 29 разів відкривали вогонь по українських позиціях.