Стягивание войск России к границам Украины. Кулеба назвал цель Путина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, почему президент РФ Владимир Путин стягивает войска к украинским границам. Вместе с тем, он считает, что пока Россия ничего существенного не достигла.

По его словам, Россия поняла, что разговаривать с ней уже все научились, но она все еще не может с этих разговоров выжимать для себя нужные ей результаты.

"Поэтому сейчас задача, которую ставит перед собой Путин - не в том, чтобы с ним снова кто-то поговорил, а в том чтобы наконец из этих разговоров что-то для себя выжать", - заявил Кулеба.