Россия продолжает стягивать войска к Украине: опубликована свежая карта от Минобороны
Россия продолжает наращивать военные силы возле границы с Украиной. Опубликована свежая карта Министерства обороны с расположением российски войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Foreign Policy.
Издание опубликовало карту, которую использует Минобороны Украины для информирования союзников. Недавний анализ показывает наращивание российских военных сил возле украинской границы Украины.
На карте показаны места сосредоточения российских войск у границы Украины. Так, на территории Беларуси находятся авиационные части, танковый батальон и мотопехотные подразделения. Кроме того, в Курской области расположен лагерь с вооружением и боевой техникой.
Концентрация российских войск также отмечена на восточной границе Украины. Здесь находится около 10 батальонных тактических групп.
На юге зафиксирована переброска в оккупированный Крым из Владикавказа подразделения с ракетными установками "Искандер".
Украина предупреждает союзников о развертывании Россией большего количества танков, артиллерии и бронетехники. В Минобороны также выразили обеспокоенность полетами российских бомбардировщиков и истребителей в Беларуси.
Напомним, ранее британская компания Janes, специализирующийся на обороне и разведке, опубликовала анализ концентрации российских войск возле границы Украины.
Отметим, по данным Совета безопасности и обороны Украины, Россия сейчас сосредоточила 122 тысячи военных в пределах 200 километров от границы.