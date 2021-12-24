Россия продолжает стягивать войска к Украине: опубликована свежая карта от Минобороны

Россия продолжает наращивать военные силы возле границы с Украиной. Опубликована свежая карта Министерства обороны с расположением российски войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Foreign Policy .

Издание опубликовало карту, которую использует Минобороны Украины для информирования союзников. Недавний анализ показывает наращивание российских военных сил возле украинской границы Украины.

На карте показаны места сосредоточения российских войск у границы Украины. Так, на территории Беларуси находятся авиационные части, танковый батальон и мотопехотные подразделения. Кроме того, в Курской области расположен лагерь с вооружением и боевой техникой.

Концентрация российских войск также отмечена на восточной границе Украины. Здесь находится около 10 батальонных тактических групп.

На юге зафиксирована переброска в оккупированный Крым из Владикавказа подразделения с ракетными установками "Искандер".

Украина предупреждает союзников о развертывании Россией большего количества танков, артиллерии и бронетехники. В Минобороны также выразили обеспокоенность полетами российских бомбардировщиков и истребителей в Беларуси.