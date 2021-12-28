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Стягнення військ Росії до кордонів України. Кулеба назвав ціль Путіна

Автор: Мілан Лєліч, Анастасія Рокитна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, чому президент РФ Володимир Путін стягує війська до українських кордонів. Разом з тим, він вважає, що поки Росія нічого суттєвого не досягла.

Про це Кулеба заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, Росія зрозуміла, що розмовляти з нею вже всі навчилися, але вона все ще не може з цих розмов вичавлювати для себе потрібні їй результати.

"Тому зараз задача, яку ставить перед собою Путін - не в тому, щоб із ним знову хтось поговорив, а в тому щоб нарешті з цих розмов щось для себе вичавити", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, за даними Ради безпеки і оборони України, Росія зараз зосередила 122 тисячі військових в межах 200 кілометрів від кордону.

Тим часом у Міноборони України опублікувало свіжу карту з розташуванням російських військ біля українських кордонів.

Раніше британська компанія Janes, що спеціалізується на обороні і розвідці, опублікувала аналіз концентрації російських військ біля кордону України.

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Володимир ПутінУкраїнаРосійська Федерація