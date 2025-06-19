Створив катівні на Херсонщині: в Україні заочно засудили головного тюремника Росії

В Україні до 10 років за ґратами заочно засуджено директора Федеральної служби виконання покарань РФ генерала Аркадія Гостєва. Він серед іншого відповідальний за створення мережі катівень на тимчасово окупованих територіях Херсонської області України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Служби безпеки України (СБУ) в Telegram .

За даними слідства, Гостєв організував на ТОТ Херсонщини мережу тюремних таборів. За наказом росіянина, серед іншого для цих цілей було переобладнано захоплені українські тюрми та СІЗО.

У катівнях ув'язнюють українських громадян - як членів руху опору, так і звичайних українців, які просто потрапили "під руку" росіянам. Потерпілих там піддають жорстоким тортурам.

Гостєв не тільки особисто координував облаштування катівень на тимчасово окупованих теренах Херсонщини. Він також включив їх до загального реєстру в'язниць Росії та провів рішення про це через російське міністерство юстиції.

"На підставі доказів, зібраних слідчими СБУ, суд визнав Гостєва винним за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади). Оскільки зловмисник перебуває на території країни-агресора, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави", - додали в СБУ.

Фото: засуджений до 10 років тюрми генерал Аркадій Гостєв (Служба безпеки України)