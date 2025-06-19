Создал застенки на Херсонщине: в Украине заочно осудили главного тюремщика России

В Украине к 10 годам за решеткой заочно приговорен директор Федеральной службы исполнения наказаний РФ генерал Аркадий Гостев. Он среди прочего несет ответственность за создание сети застенков на временно оккупированных территориях Херсонской области Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Службы безопасности Украины (СБУ) в Telegram .

По данным следствия, Гостев организовал на ВОТ Херсонщины сеть тюремных лагерей. По приказу россиянина, среди прочего для этих целей были переоборудованы захваченные украинские тюрьмы и СИЗО.

В застенках заключают украинских граждан - как членов движения сопротивления, так и обычных украинцев, которые просто попали "под руку" россиянам. Пострадавших там подвергают жестоким пыткам.

Гостев не только лично координировал обустройство застенков на временно оккупированных территориях Херсонщины. Он также включил их в общий реестр тюрем России и провел решение об этом через российское министерство юстиции.

"На основании доказательств, собранных следователями СБУ, суд признал Гостева виновным по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти). Поскольку злоумышленник находится на территории страны-агрессора, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства", - добавили в СБУ.

Фото: приговоренный к 10 годам тюрьмы генерал Аркадий Гостев (Служба безопасности Украины)