ua en ru
Ср, 04 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Шарій отримав 15 років в'язниці і залишився без YouTube-каналу

Середа 04 червня 2025 19:53
UA EN RU
Шарій отримав 15 років в'язниці і залишився без YouTube-каналу Фото: Анатолій Шарій (facebook.com/anatolijsharij)
Автор: Іван Носальський

Прокремлівського пропагандиста Анатолія Шарія визнали винним у держзраді. Він отримав 15 років в'язниці заочно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram.

Як зазначили в СБУ, вирок Шарію виніс Вінницький міський суд.

Правоохоронці з'ясували, що пропагандист від початку повномасштабної війни брав участь у реалізації інформаційних диверсій ФСБ проти України.

"Йдеться про участь пропагандиста в підготовці та поширенні постановочних відео, де рашисти допитують українських полонених", - уточнили в СБУ.

Згідно з матеріалами розслідування, Шарій підказував окупантам, як знімати допити в "потрібному форматі" і які запитання ставити полоненим. Після зйомок він монтував отримані відеоматеріали, щоб вирізати звідти "дискредитаційні" кадри.

При цьому Шарій комунікував із росіянами через колишнього главу Головного управління Нацполіції у Вінницькій області Антона Шевцова, який переховується в Севастополі. Його підозрюють у держзраді. Саме Шевцов передавав Шарію відео з допитами полонених воїнів ЗСУ.

"Також до Анатолія Шарія застосовано безпрецедентну спецконфіскацію у власність України його доменного імені та авторського Ютуб-каналу", - додали в СБУ.

Варто зауважити, що на YouTube-каналі Шарія зараз понад 3 млн підписників.

Затримання послідовника партії Шарія

Нагадаємо, у грудні минулого року українські правоохоронці затримали Сергія Шевчука, який є послідовником забороненої партії проросійського пропагандиста Анатолія Шарія.

Підозрюваний поширював у соцмережах деструктивний контент.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Анатолій Шарій Суд
NEWS
Вперше без глави Пентагону. Що відомо про 28-му зустріч союзників на "Рамштайні"
Вперше без глави Пентагону. Що відомо про 28-му зустріч союзників на "Рамштайні"
DAILY
Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літаках
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літаках