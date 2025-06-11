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Адвоката Шарія та Медведчука заочно засудили до 10 років тюрми

Середа 11 червня 2025 17:16
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Адвоката Шарія та Медведчука заочно засудили до 10 років тюрми Фото: Валентин Рибін (скрін з відео)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні заочно засудили до 10 років тюрми колаборанта Валентина Рибіна, який входить до керівного складу окупаційної адміністрації РФ на лівобережжі Херсонської області. Раніше він був адвокатом у Віктора Медведчука та Анатолія Шарія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.

Як повідомляється, наразі Рибін очолює так званий "організаційно-правовий департамент міністерства інформполітики Херсонської області РФ", який координує підривну діяльність місцевих рупорів кремля.

До початку повномасштабної війни зловмисник був адвокатом у Віктора Медведчука та Анатолія Шарія, який нещодавно заочно отримав 15 років тюрми за державну зраду.

Згодом Рибін виїхав за кордон, де через свою сторінку у Facebook закликав українців скласти зброю перед рашистами.

Після нетривалого перебування за межами України, зловмисник прибув до тимчасово захопленої частини Херсонської області. Там він отримав пропозицію від місцевого гауляйтера Сальдо очолити окупаційний орган для проведення інформдиверсій проти України.

Після "призначення" колаборант увійшов до путінської партії "Єдина Росія", від імені якої неодноразово закликав місцевих жителів підтримати окупантів.

Адвоката Шарія та Медведчука заочно засудили до 10 років тюрми

На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, Рибіна визнано винним за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Окрім заочного ув’язнення, суд призначив конфіскацію майна засудженого.

Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині території України, тривають комплексні заходи, щоб притягнути його до відповідальності.

Нагадаємо, нещодавно прокремлівського пропагандиста Анатолія Шарія визнали винним у держзраді. Він отримав 15 років в'язниці заочно.

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Віктор Медведчук Служба безпеки України Анатолій Шарій
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