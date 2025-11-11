Створення спецтрибуналу щодо агресії РФ може зірватися через брак бюджету, - Euronews

За словами джерел видання, європейським країнам стає дедалі складніше виконувати свої фінансові зобов’язання без підтримки США. Донори побоюються, що адміністрація президента США Дональда Трампа продовжить відмовлятися від участі в багатосторонніх ініціативах, що фактично ускладнює збір коштів на запуск трибуналу.

Спеціальний трибунал був погоджений у червні між Радою Європи та президентом Володимиром Зеленським. Для його ефективної роботи потрібна участь і фінансування кількох партнерів. Однак, як зазначають джерела Euronews, зменшення підтримки України з боку Вашингтону поставило проект під реальну загрозу.

За інформацією Euronews, орієнтовний бюджет трибуналу становить близько 75 млн євро на рік, без урахування витрат на приміщення та охорону. Трибунал планують розмістити у Нідерландах. ЄС зі свого боку має надати щорічний внесок у розмірі 10 млн євро.

Основними донорами Ради Європи є країни G7 - Франція, Німеччина, Італія та Велика Британія. Однак наразі неясно, чи готові вони брати участь у регулярному фінансуванні проєкту. Більше того, за даними чотирьох джерел, ці держави не проявляють активної участі у процесі.

Рада Європи від офіційних коментарів поки утримується.

"Переговори з державами-членами тривають", - відповів на запит Euronews її прессекретар.