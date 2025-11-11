Создание спецтрибунала по агрессии РФ может сорваться из-за нехватки бюджета, - Euronews

По словам источников издания, европейским странам становится все сложнее выполнять свои финансовые обязательства без поддержки США. Доноры опасаются, что администрация президента США Дональда Трампа продолжит отказываться от участия в многосторонних инициативах, что фактически затрудняет сбор средств на запуск трибунала.

Специальный трибунал был согласован в июне между Советом Европы и президентом Владимиром Зеленским. Для его эффективной работы требуется участие и финансирование нескольких партнеров. Однако, как отмечают источники Euronews, уменьшение поддержки Украины со стороны Вашингтона поставило проект под реальную угрозу.

По информации Euronews, ориентировочный бюджет трибунала составляет около 75 млн евро в год, без учета расходов на помещение и охрану. Трибунал планируют разместить в Нидерландах. ЕС со своей стороны должен предоставить ежегодный взнос в размере 10 млн евро.

Основными донорами Совета Европы являются страны G7 - Франция, Германия, Италия и Великобритания. Однако пока неясно, готовы ли они участвовать в регулярном финансировании проекта. Более того, по данным четырех источников, эти государства не проявляют активного участия в процессе.

Совет Европы от официальных комментариев пока воздерживается.

"Переговоры с государствами-членами продолжаются", - ответил на запрос Euronews его пресс-секретарь.