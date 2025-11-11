Створення спецтрибуналу щодо агресії РФ може зірватися через брак бюджету, - Euronews
Ініціатива Ради Європи зі створення міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності за злочин агресії проти України опинилася під загрозою через брак коштів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.
За словами джерел видання, європейським країнам стає дедалі складніше виконувати свої фінансові зобов’язання без підтримки США. Донори побоюються, що адміністрація президента США Дональда Трампа продовжить відмовлятися від участі в багатосторонніх ініціативах, що фактично ускладнює збір коштів на запуск трибуналу.
Спеціальний трибунал був погоджений у червні між Радою Європи та президентом Володимиром Зеленським. Для його ефективної роботи потрібна участь і фінансування кількох партнерів. Однак, як зазначають джерела Euronews, зменшення підтримки України з боку Вашингтону поставило проект під реальну загрозу.
За інформацією Euronews, орієнтовний бюджет трибуналу становить близько 75 млн євро на рік, без урахування витрат на приміщення та охорону. Трибунал планують розмістити у Нідерландах. ЄС зі свого боку має надати щорічний внесок у розмірі 10 млн євро.
Основними донорами Ради Європи є країни G7 - Франція, Німеччина, Італія та Велика Британія. Однак наразі неясно, чи готові вони брати участь у регулярному фінансуванні проєкту. Більше того, за даними чотирьох джерел, ці держави не проявляють активної участі у процесі.
Рада Європи від офіційних коментарів поки утримується.
"Переговори з державами-членами тривають", - відповів на запит Euronews її прессекретар.
Спецтрибунал для Росії
У Європі триває процес створення спеціального трибуналу з розгляду злочину агресії Росії проти України.
Робота над ініціативою суттєво активізувалася після візиту президента Володимира Зеленського до Страсбурга 25 червня, де Україна та Рада Європи підписали двосторонню угоду. Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підкреслив, що цей документ став важливим етапом у реалізації проєкту.
Одразу після підписання стартувала масштабна підготовча фаза: створюють необхідні правові механізми, підбирають персонал і готують інфраструктуру для роботи майбутнього органу.
Берсе наголосив, що ефективний запуск трибуналу можливий лише за умови активної участі та підтримки держав-членів Ради Європи, зокрема шляхом ратифікації розширеної угоди. За його словами, сама Рада Європи готова приступити до практичної роботи негайно - усе залежить від політичної волі партнерів.
Статут майбутнього трибуналу не міститиме положень про персональний імунітет, що дозволить висувати обвинувачення проти чинного керівництва РФ. Водночас ухвалення вироку або заочне засудження стане можливим лише після того, як обвинувачені втратять свої посади.
Відомо також, що вже щонайменше 25 країн заявили про намір долучитися до формування спеціального трибуналу щодо Росії.